Europa, Asia impulsan el aumento del gasto militar global: informe

“Otro año de guerras, incertidumbre y convulsiones geopolíticas” refleja la tendencia, según SIPRI, que advierte que los presupuestos militares probablemente “seguirán aumentando” hasta 2026 y más allá. El aumento del 2.9 por ciento en términos reales fue más lento que en 2024, pero aún marcó el décimo primer aumento anual consecutivo y empujó la carga militar global al 2.5 por ciento del PIB, su nivel más alto desde 2009. Europa fue el principal motor de crecimiento según el último informe de SIPRI que muestra que el gasto militar en la región aumentó un 14 por ciento en 2025 a $864 mil millones (€735 mil millones), mientras que el gasto en Asia y Oceanía aumentó un 8.1 por ciento a $681 mil millones (€630 mil millones). Estados Unidos fue la excepción entre los mayores gastadores, con una disminución del 7.5 por ciento a $954 mil millones (€883 mil millones) después de no aprobarse nueva ayuda financiera militar para Ucrania durante el año. Sin embargo, para 2026 los tres principales gastadores – Estados Unidos, China y Rusia – representaron alrededor de $1.48 billones (€1.37 billones), o el 51 por ciento del total global.

En cuanto al conflicto entre Ucrania y Rusia, Scarazzato atribuye el aumento del gasto en Europa a dos factores principales: “uno es la guerra en curso en Ucrania, y el otro es la disminución del compromiso de los Estados Unidos con Europa”. Él dice que los Estados Unidos “están presionando a Europa para que se ocupe más de su propia defensa”. Alemania, el cuarto mayor gastador, aumentó el gasto en un 24 por ciento en 2025 a $114 mil millones (€97 mil millones). España también registró un aumento del 50 por ciento a $40.2 mil millones (€34 mil millones), llevando el gasto militar por encima del dos por ciento del PIB por primera vez desde 1994.

La guerra en curso en Ucrania vio tanto a Rusia como a Ucrania aumentar su gasto militar, con cada uno registrando la mayor proporción del gasto gubernamental asignado a lo militar. El gasto de Rusia aumentó un 5.9 por ciento a $190 mil millones (€161 mil millones), equivalente al 7.5 por ciento del PIB. Por otro lado, Ucrania aumentó el gasto en un 20 por ciento a $84.1 mil millones (€71 mil millones) – un impactante 40 por ciento del PIB.

SIPRI dice que los 29 miembros de la OTAN en Europa gastaron un total combinado de $559 mil millones (€476 mil millones) en 2025, con 22 naciones asignando al menos el 2 por ciento del PIB para defensa.

La revisión del plan mantiene el número de tropas en general estable, pero dirige más dinero hacia armas, proyectiles y defensa aérea, incluyendo un adicional de €8.5 mil millones en municiones para 2030. El impulso del gasto francés también está moldeando la política interna. Según Politico, la extrema derecha francesa – actualmente liderando en las encuestas de opinión en las elecciones presidenciales francesas de 2027 – quiere más gasto en defensa, pero con una base diferente de la estrategia europea del gobierno: menos énfasis en la defensa europea conjunta, más en la soberanía nacional, producción nacional y el propio arsenal de Francia. Según el informe, el Rally Nacional de Marine Le Pen (RN) ha criticado la participación en programas de defensa europeos y prefiere un enfoque más estrecho de “Francia primero” en la inversión militar. Esto contrasta con el gobierno del presidente francés Emmanuel Macron y su impulso de “autonomía estratégica” a nivel europeo y la interoperabilidad con aliados. (con agencias de noticias)”