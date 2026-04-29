Herederos de compañeros de banda de Jimi Hendrix pierden lucha por regalías contra Sony, Hendrix Estate

Un juez con sede en Londres ha rechazado las reclamaciones de derechos de autor de los herederos de dos antiguos compañeros de banda de Jimi Hendrix, fallando en contra de su intento de asegurar regalías del catálogo del guitarrista en una disputa prolongada con Sony Music y el patrimonio de Hendrix.

En una decisión de 140 páginas obtenida por Rolling Stone, el juez de la Alta Corte británica Edwin Johnson encontró que el bajista de Jimi Hendrix Experience, David Noel Redding, y el baterista John “Mitch” Mitchell firmaron un contrato de grabación el 11 de octubre de 1966 que renunciaba a sus derechos sobre futuras regalías. El acuerdo fue entre los miembros de la banda Hendrix, Redding y Mitchell y dos productores musicales, Michael Jeffery y Bryan “Chas” Chandler.

“Concluyo que los primeros propietarios de los derechos de autor fueron los productores”, escribió el juez, encontrando que una cláusula crítica del acuerdo establecía que los productores poseían los derechos sobre “cualquier grabación de sonido realizada en virtud del mismo”. Una subcláusula luego decía que los derechos cubrían “el derecho de autor en todo el mundo en todas las grabaciones de sonido de actuaciones de obras musicales de los artistas”, encontró el juez.

“Es difícil ver cómo esto podría haberse expresado de manera más clara”, escribió el juez. “Los productores debían tener los derechos de autor en las grabaciones de sonido realizadas de acuerdo con los términos del contrato de grabación. Esto incluía claramente las grabaciones, que se hicieron todas de acuerdo con los términos del contrato de grabación”.

El juez describió repetidamente el acuerdo como “claro e inequívoco”, añadiendo que “no había limitación temporal o territorial a este acuerdo” y no había un lenguaje que calificara la concesión de propiedad. Además, encontró que una “serie de transacciones” después de la muerte de Hendrix en 1970 convirtieron al patrimonio de Hendrix en “el sucesor final” de los derechos de los productores bajo el contrato de grabación.

La hermana menor de Jimi, Janie Hendrix, CEO de Experience Hendrix, aplaudió la decisión en una declaración enviada a Rolling Stone. “La música de Jimi es más que un catálogo, es un pedazo vivo del alma de nuestra familia, lleno de su espíritu, su pasión y su verdad”, dijo. “Esta decisión significa que podemos seguir protegiendo ese legado con el amor, el cuidado y la integridad que merece y asegurar que su voz sea honrada por generaciones venideras”.

Los intentos de contactar a representantes de los patrimonios de Redding y Mitchell no tuvieron éxito de inmediato el martes.

Como informó anteriormente Rolling Stone, la disputa legal se remonta a una carta de 2021 que el abogado británico Lawrence Abramson envió a Sony, reclamando que los patrimonios de Mitchell y Redding tenían derecho a regalías por actuaciones por miles de millones de reproducciones en línea. Escribió que las ventas vinculadas a las reproducciones se estimaban en millones de libras.

Experience Hendrix y Sony respondieron presentando una demanda en la corte federal de Manhattan, solicitando “una sentencia declaratoria de propiedad y no infracción”. Los herederos de Redding y Mitchell presentaron una demanda competidora en Londres, y el litigio de Nueva York quedó en espera, dándole prioridad a los tribunales británicos para manejar la batalla legal.

The Jimi Hendrix Experience se formó en 1966 y se separó en junio de 1969 cuando Redding renunció. Mitchell continuó tocando con Hendrix de vez en cuando hasta que murió Hendrix en septiembre de 1970 a los 27 años. Redding murió en mayo de 2003, dejando su patrimonio a su pareja, Deborah McNaughton, cuyas hermanas heredaron el patrimonio a su muerte. La hija de Mitchell, Aysha, heredó su patrimonio cuando murió en noviembre de 2008.