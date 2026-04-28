Fauzan Zidni Elegido Jefe de la Agencia de Cine de Indonesia, Planea Empujar en Cannes

El productor de cine Fauzan Zidni ha sido elegido presidente de la Agencia de Cine de Indonesia (BPI) por un período de cuatro años, con el respaldo del gobierno para hacer su primera aparición en la delegación internacional en el Festival de Cine de Cannes en mayo.

Zidni, productor en Cinesurya que anteriormente dirigió la producción original en The Walt Disney Company Indonesia, ha designado a Nazira C. Noer como secretaria general y a Yulia Evina Bhara como jefa de cooperación internacional, con los tres listos para asistir a Cannes 2026.

“Indonesia es uno de los pocos países donde la asistencia al cine ha aumentado desde la pandemia. Con las películas locales representando el 67% de la cuota de mercado para 2025, es hora de construir un ecosistema que se ajuste a este impulso. Nos enfocaremos en expandir el acceso de las películas indonesias al mercado global a través de festivales estratégicos y coproducciones internacionales”, dijo Zidni.

“BPI tiene una posición muy importante como puente entre el gobierno y la industria cinematográfica”, dijo el Ministro de Cultura de Indonesia, Fadli Zon, en un comunicado. “Esperamos que BPI fortalezca aún más el ecosistema cinematográfico de Indonesia, promueva una gobernanza transparente y abra oportunidades más amplias para el talento creativo en todo Indonesia”.

“Estamos buscando activamente socios internacionales, ya sea estudios, distribuidores o programadores de festivales, que quieran co-crear, cofinanciar y copresentar historias de esta región al mundo”, añadió Zidni.

La agencia BPI, fundada en 2014 bajo la ley de cine de Indonesia, es un organismo independiente encargado de asesorar al gobierno sobre política cinematográfica, facilitar coproducciones internacionales y representar la industria cinematográfica del país en festivales a nivel mundial.