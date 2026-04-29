El casino Resorts World NYC abre en Queens, el primero con juegos de mesa en la ciudad de Nueva York

Resorts World New York City abrió sus puertas en Queens el martes como el primer casino de juegos de mesa de la Gran Manzana.

Las instalaciones en South Ozone Park son una expansión multimillonaria de el hipódromo del acueductoCasino existente. Cuenta con más de 240 juegos de mesa, incluidos blackjack, dados, baccarat y ruleta.

El casino será “realmente transformador” para la zona

El rapero Nas, socio de la expansión, lanzó los primeros dados tras la ceremonia de inauguración. A él se unieron otros funcionarios electos, líderes comunitarios y artistas.

“Hablemos del impulso económico que recibirá South Ozone Park”, dijo la asambleísta de Queens Stacey Pheffer Amato. A

Brian O’Dwyer, presidente de la Comisión de Juego del Estado de Nueva York, dijo anteriormente que el casino creará cientos de nuevos puestos de trabajo.

“Tenemos tres nuevos casinos. Cientos, si no miles, de buenos empleos sindicales llegando a las comunidades”, dijo. “Va a ser realmente transformador para esas comunidades”.

Robert DeSalvio, presidente de Genting Americas East, que opera importantes propiedades de juego y hotelería en el noreste, dijo que Resorts World New York City ha duplicado su fuerza laboral y se espera que aumente en los próximos tres años.

Los juegos de mesa forman parte de la primera fase. El proyecto de expansión de $5 mil millones incluye la adición de un ala adicional del hotel, un lugar de entretenimiento con capacidad para 7,000 asientos, un club diurno interior con piscinas, un spa y mucho más.

Elpropuestas para tres casinosen todo el área de Nueva York fueron aprobados en diciembre.

Los otros dos casinos sonParque Metropolitano de Steve Cohenen Queens y Bally’s Bronx. Se espera que ambos abran en 2030.

Los clientes están emocionados

Residentes locales vinieron de todas partes para disfrutar de la comodidad de tener juegos de mesa tan cerca de casa.

“Es el primer día que hacen esto en Nueva York. Estamos muy acostumbrados a ir a los casinos y tener crupieres en vivo es divertido”, dijo un hombre.

“¡No tienes que ir a Jersey!” declaró una mujer.

Los casinos en Nueva York son una “carrera hacia el fondo”, dice su oponente

Los opositores citaron la contaminación y otras preocupaciones ambientales. Algunos creen que los casinos harán más daño que bien. Jack Hu, nativo de Queens, lo llamó una “carrera hacia el fondo”.

“Este tema es personal para mí porque mi madre y yo hemos visto a mi padre luchar contra el juego durante más de tres décadas”, dijo Hu. “Sabemos que los casinos son un modelo de negocio muy explotador financieramente. No entiendo este punto de vista de celebrarlo. Creo que, en todo caso, las comunidades deberían lamentarse por el daño que causará”.