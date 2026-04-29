Starbucks eleva perspectivas anuales a medida que la recuperación se afianza, a pesar de los precios más altos del gas.

Starbucks eleva perspectivas anuales a medida que la recuperación se afianza, a...

Starbucks aumentó su perspectiva anual para las ganancias comparables y el crecimiento de las ventas en tiendas después de reportar su segundo trimestre consecutivo de crecimiento del tráfico.

“Este trimestre marcó un hito para Starbucks y el cambio en nuestra recuperación”, dijo el CEO Brian Niccol en un video publicado junto con los resultados del segundo trimestre fiscal de la compañía.

Para el año fiscal 2026, Starbucks dijo que se espera que las ventas en tiendas globales y de EE. UU. aumenten al menos un 5%, frente a la proyección anterior de un aumento del 3%. Starbucks también elevó su pronóstico para las ganancias ajustadas por acción a un rango de $2.25 a $2.45 desde su rango previo de $2.15 a $2.40 por acción.

Alarmadas por la guerra actual entre EE. UU. e Irán y sus efectos en el combustible, pocas compañías han optado por aumentar sus perspectivas para el año completo al informar sus resultados trimestrales en las últimas semanas, convirtiendo a Starbucks en una excepción.

Niccol afirmó que los precios más altos de la gasolina aún no han cambiado el comportamiento de los clientes de Starbucks, aunque reconoció que incluso la elevación de la proyección de la compañía es cautelosa en comparación con su desempeño este trimestre.

Las acciones de Starbucks subieron aproximadamente un 5% en las operaciones extendidas.

Esto es lo que la compañía informó para el período que finalizó el 29 de marzo en comparación con lo que Wall Street esperaba, según una encuesta de analistas de LSEG:

– Ganancias por acción: 50 centavos ajustados vs. 43 centavos esperados – Ingresos: $9.53 mil millones vs. $9.16 mil millones esperados

Starbucks reportó un ingreso neto atribuible a la compañía de $510.9 millones en el segundo trimestre fiscal, o 45 centavos por acción, en comparación con $384.2 millones, o 34 centavos por acción, un año antes.

Excluyendo costos de reestructuración e imparidades, así como otros ítems, la compañía ganó 50 centavos por acción, superando las expectativas de Wall Street.

La compañía dijo que las ventas netas aumentaron aproximadamente un 9% a $9.53 mil millones.

Las ventas en tiendas globales de Starbucks, que solo incluyen cafeterías abiertas desde hace al menos un año, aumentaron un 6,2%, impulsadas por más visitas a sus ubicaciones. Wall Street estaba proyectando un crecimiento de las ventas en tiendas del 4%, según estimaciones de StreetAccount.

La compañía ha seguido viendo un crecimiento similar en las ventas en tiendas en abril, dijo Niccol en la conferencia de ganancias de la compañía.

América del Norte, el mercado local de la compañía, impulsó la mayor parte del crecimiento de las ventas en tiendas de este trimestre. Las ventas en tiendas de EE. UU. aumentaron un 7.1%, impulsadas por un aumento del 4.3% en las transacciones.

Marca el segundo trimestre consecutivo de crecimiento del tráfico para las cafeterías estadounidenses de Starbucks, señalando que la recuperación de la compañía ha dado frutos.

Bajo el mando de Niccol, la cadena ha reducido los descuentos y se ha centrado en atraer a los clientes mejorando las operaciones de las cafeterías, agregando nuevos elementos de menú llamativos y reintroduciendo asientos en sus ubicaciones.

“No hemos visto esta fuerza en las transacciones en años”, dijo Niccol durante la llamada de ganancias de la compañía.

El crecimiento de las ventas en EE. UU. de Starbucks provino de todo su menú, desde sus nuevos productos de panadería artesanal hasta la creciente popularidad del foam frío de proteínas, dijo la CFO Cathy Smith.

Fuera de EE. UU., el crecimiento fue más pausado. Las ventas en tiendas internacionales aumentaron un 2.6%.

China, el segundo mercado más grande de la compañía, afectó sus resultados, con un crecimiento de las ventas en tiendas de solo 0.5%. Starbucks ha recurrido a más descuentos en China para atraer a más visitas, lo que resultó en un aumento del 2.1% en el tráfico pero en un descenso del 1.6% en el gasto promedio.

Boyu Capital cerró su acuerdo para una participación mayoritaria en el negocio de China de Starbucks al comienzo del tercer trimestre fiscal, dijo Smith en la llamada. La firma de gestión alternativa de activos ahora posee un 60% de interés en una empresa conjunta con Starbucks en la región.

En el futuro, Starbucks no planea compartir los ingresos y las ventas en tiendas independientes de China, ya que ahora se considera parte de la cartera con licencia de la compañía.