Klay Thompson Criticado por The Sims después de la ruptura con Megan Thee Stallion: No puedes manejar a una belleza

Siguiendo la ruptura de Megan Thee Stallion y Klay Thompson, The Sims está ayudando a la rapera a decir “dag dag” – lo que significa “adiós” en Simlish – al jugador de la NBA.

En una publicación del lunes (27 de abril) en X, la cuenta oficial del videojuego compartió un gif que representa a Thompson confundido mientras está parado en una cocina digital, rodeado por cuatro fogatas diferentes. “Si no puedes manejar a una Hottie”, dice la leyenda, “mantente fuera de la cocina”.

En Instagram Stories, la franquicia también compartió de nuevo un TikTok de baile filmado con Meg – que llevaba una diadema con una gran forma de diamante verde brotando de ella para parecerse a un Sim – en el Dream Con del año pasado. En el evento, la ganadora del Grammy fue anfitriona de una transmisión en vivo llamada “Hotties Play Thee Sims”.

“Te queremos Meg”, escribió la cuenta de The Sims sobre el TikTok. “No puedes mantener a una Hottie abajo”.

Billboard se ha comunicado con el representante de Thompson para obtener comentarios.

Las publicaciones de la marca llegan durante una oleada de apoyo de los fanáticos para Meg, quien anunció su separación del deportista el sábado (25 de abril). Después de acusarlo de engañarla y exhibir “horribles cambios de humor y tratamiento” hacia ella en una publicación en su historia, compartió en una declaración a Billboard, “He tomado la decisión de poner fin a mi relación con Klay”.

“La confianza, la fidelidad y el respeto son innegociables para mí en una relación, y cuando esos valores se comprometen, no hay un camino real hacia adelante”, agregó en ese momento. “Estoy tomando este tiempo para priorizarme a mí misma y avanzar con paz y claridad”.

Thompson aún no ha abordado la ruptura o las acusaciones de infidelidad. Una persona que ha hablado es Lexie Brown, quien – en medio de rumores de que estaba vinculada al jugador de los Dallas Mavericks – desmintió los rumores con una publicación en su historia.

“He visto lo que se está diciendo en línea, y quiero ser clara, nada de eso es verdad”, escribió la estrella de la WNBA el lunes (27 de abril), un día antes de que Meg anunciara que se iría temprano de Moulin Rouge! en Broadway debido a la ruptura. “No tengo relación con esta situación”.

Ve la publicación de The Sims (literalmente) burlándose de Klay Thompson como un Sim a continuación.