Francia lanza investigación sobre sitio web que facilitó violación masiva de Gisèle Pelicot

Francia ha iniciado una investigación sobre la reaparición de un sitio web que permitió a Dominique Pelicot reclutar a decenas de desconocidos para violar a su esposa, Gisèle, mientras estaba fuertemente sedada, dijeron los fiscales el martes.

Las autoridades indican que la plataforma en francés llamada Coco ha sido vinculada a delitos como abuso sexual de menores, violación y asesinato. El sitio web, que estaba registrado en el extranjero, fue cerrado en junio de 2024.

“La fiscalía de París ha iniciado una investigación sobre la reapertura del sitio web”, dijo a la agencia de noticias AFP.

El sitio web, ahora operando bajo un nuevo nombre, estaba accesible el martes.

La comisionada de niños de Francia, Sarah el Hairy, dio la alarma a mediados de abril.

“La reapertura del sitio Coco es un verdadero golpe en la promesa de protección que hemos hecho”, dijo en ese momento.

“Los rastrearemos, los perseguiremos, no les daremos descanso”.

Antes de la reaparición de la plataforma, la investigación sobre Coco estaba “bastante avanzada”, según una fuente con conocimiento del asunto.

Isaac Steidl, fundador y gerente del sitio web Coco, fue acusado en enero de 2025 de complicidad en tráfico de drogas, posesión y distribución de pornografía infantil, corrupción de menores a través de internet y conspiración criminal. Él niega los cargos.

Su abogado, Julien Zanatta, dijo que Steidl “no tiene nada que ver” con el nuevo sitio web.

La plataforma ha estado en el centro de varios casos criminales, incluido el famoso juicio de Pelicot.

Dominique Pelicot fue condenado en 2024 a 20 años de prisión por violación agravada, después de reclutar a decenas de desconocidos para violar a su entonces esposa Gisèle después de drogarla en su hogar entre 2011 y 2020.

Habló con posibles agresores en el chatroom del sitio web llamado “A son insu” en inglés, “Sin su conocimiento”.

Dos grupos de derechos de las mujeres francesas pidieron el martes a las autoridades que inicien una investigación más amplia sobre otros sitios web y plataformas similares.

El llamado se produjo después de un informe de la red de noticias estadounidense CNN en marzo sobre plataformas llamadas “Academias de Violación”, donde hombres de todo el mundo intercambian consejos sobre drogar y violar a sus parejas mientras filman las escenas.

“Dados los casos recientes como el de Gisèle Pelicot, es muy probable que los usuarios franceses estén participando [en tales sitios] y que las víctimas en Francia estén involucradas”, dijeron la Fundación de Mujeres y el grupo M’endors pas en un comunicado conjunto.

Este último grupo fue cofundado por la hija de Gisèle Pelicot, Caroline Darian.

“No se trata de episodios aislados, sino de crímenes organizados por comunidades totalmente consolidadas que fomentan y estructuran esa violencia”, afirmaron los grupos.