Trump rompe parte del acuerdo arancelario de la UE para aumentar los aranceles a importaciones de autos y camiones.

Donald Trump ha dicho que está desgarrando parte del acuerdo arancelario que alcanzó con los líderes de la UE en su campo de golf en Escocia el verano pasado, criticando a Bruselas por tardar tanto en ratificar el acuerdo.

Tomando por sorpresa a Bruselas a última hora del viernes, un día festivo en gran parte de Europa, anunció que aumentaría los aranceles a los coches y camiones importados a los EE. UU. desde la UE del 15% al 25% a partir de la próxima semana.

Los vehículos fabricados en EE. UU. por empresas de la UE estarían exentos del aumento, escribió en Truth Social.

“Me complace anunciar que, basándome en el hecho de que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial completo, la próxima semana aumentaré los aranceles cobrados a la Unión Europea por los coches y camiones que llegan a los Estados Unidos”, escribió Trump.

En un comentario de seguimiento, dijo, aparentemente refiriéndose a las promesas de inversión de la UE, que “muchas plantas de automóviles y camiones están actualmente en construcción con 100 mil millones de dólares siendo invertidos, un RÉCORD en la historia de la fabricación de autos y camiones. Estas plantas, con trabajadores estadounidenses, se abrirán pronto”.

El presidente del comité de comercio internacional del Parlamento Europeo, el eurodiputado alemán Bernd Lange, dijo: “Este último movimiento demuestra lo poco confiable que es el lado de EE. UU. Esta no es forma de tratar a socios cercanos.

“Ahora solo podemos responder con la mayor claridad y firmeza, haciendo valer la fuerza de nuestra posición”.

Aunque el Parlamento Europeo votó a finales de marzo para avanzar en el acuerdo, aún no ha sido formalmente aprobado en lo que se conoce como el proceso de “trílogo”, que implica firmas de la Comisión Europea, el Consejo Europeo de líderes de la UE y el parlamento.

La UE probablemente lanzará una intensa campaña diplomática para rescatar el acuerdo del borde del abismo.

La comisión no comentó específicamente sobre el aumento del arancel automotriz, en cambio declaró que sigue comprometida con el acuerdo del año pasado y mantendrá sus “opciones abiertas para proteger los intereses de la UE”.

El último desarrollo arancelario se produce cuando Trump amenazó con retirar las tropas de EE. UU. de Italia y España, un día después de decir que estaba considerando reducir el número desplegado en Alemania.

Preguntado el jueves si consideraría retirar las tropas de EE. UU. de Italia y España, dijo a los periodistas: “Probablemente… mira, ¿por qué no? Italia no nos ha ayudado en nada y España ha sido horrible, absolutamente horrible”.

Su anuncio sobre aranceles también llega una semana después de que el vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, hiciera un viaje de tres días a Washington, reuniéndose con todas las figuras relevantes de la administración de Trump, incluyendo al secretario de comercio, Howard Lutnick, el representante de comercio de EE. UU., Jamieson Greer, y el secretario del tesoro, Scott Bessent. Fue el primer viaje que Šefčovič hizo desde que se firmó el acuerdo arancelario UE-EE. UU. en julio.

Las noticias también llegan semanas después de que el Parlamento Europeo votara para ratificar el acuerdo, habiendo pausado dos veces el proceso formal.

En enero, los eurodiputados suspendieron formalmente el proceso en protesta por la amenaza de Trump de tomar Groenlandia de Dinamarca, y en febrero el parlamento pausó el procedimiento de votación después de un fallo adverso de la Corte Suprema de EE. UU.

Aunque el acuerdo arancelario del 15% fue declarado ilegal por la Corte Suprema a principios de este año, el impuesto a los coches se impuso bajo una legislación separada conocida como la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial.

El acuerdo de Turnberry en Escocia acordó un arancel del 15% a las importaciones de la UE en la mayoría de los bienes, incluidos los coches, que luego enfrentaban aranceles del 50% en las exportaciones a EE. UU.

Después de intensas presiones de la UE, de los fabricantes de automóviles alemanes y de palabras de la canciller alemana, Friedrich Merz, Trump cedió, aceptando incluir los coches en la tasa de arancel basal del 15%, todo incluido.

Pero los aranceles del 50% sobre el acero continuaron y, como contrapartida, la UE accedió a comprar $750 mil millones de energía a EE. UU. y a hacer una inversión de $600 mil millones en EE. UU.

Un portavoz de la Comisión Europea dijo: “La UE está implementando sus compromisos en la declaración conjunta de acuerdo con la práctica legislativa estándar, manteniendo plenamente informada a la administración de EE. UU. en todo momento. Mantenemos un estrecho contacto con nuestros homólogos, incluido mientras también buscamos claridad sobre los compromisos de EE. UU.

“Seguimos comprometidos plenamente con una relación trasatlántica predecible y mutuamente beneficiosa. Si EE. UU. toma medidas inconsistentes con la declaración conjunta, mantendremos abiertas nuestras opciones para proteger los intereses de la UE.”