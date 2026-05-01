El video estelar de Mr. Fantasy Do Me Right también sirve como una reunión de Riverdale

El Sr. Fantasy aún no ha revelado su verdadera identidad, pero su nuevo video musical parece ser un fuerte indicador de que la persona bajo la peluca descuidada es, de hecho, KJ Apa. Los antiguos compañeros de reparto del actor en Riverdale, Lili Reinhart, Camila Mendes y Madelaine Petsch, todos hacen una aparición en el visual de la nueva canción con tintes disco “Do Me Right”.

El video llamativo está lleno de poder de celebridades. Mr. Fantasy se desliza por Los Ángeles, encontrándose con estrellas en el camino para participar en una variedad de actividades angelinas. Comparte un columpio con Dave Franco, monta en bicicleta con Alex Warren, rockea con Nick Jonas, practica yoga con Mendes, nada con Cody Simpson, conduce en la parte trasera de la motocicleta de Tyler Posey y monta a caballo con Neal McDonough, entre otras cosas.

La mayoría de las apariciones son rápidas y fáciles de perder, pero aún así logra incluir a más estrellas como Sombr, Rob Lowe, Zoey Deutch, Jimmy Tatro, Justice Smith, Patrick Schwarzenegger, Derek Hough, Kiernan Shipka, Daniel Seavey, Isiah Hilt, Florian Gouello, Pete Berg, Rufus Sewell y Frank Grillo.

El Sr. Fantasy ha estado aterrorizando la cultura pop con su presencia excéntrica desde agosto de 2025, cuando publicó su primer video en TikTok. Desde entonces, los usuarios de internet en diversas plataformas se han convencido de que el llamado “músico aspirante” es simplemente Apa usando dientes falsos y un acento británico. Ni el Sr. Fantasy ni Apa han confirmado si esto es cierto, aunque comparten los mismos tatuajes. Pero, ¿quién podría reunir a todas las principales damas de Riverdale para un video musical? Bueno, probablemente, Apa, no un músico en ascenso.