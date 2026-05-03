Uno de cada tres líderes de recursos humanos se enfrentan a la oposición de los esquemas de inclusión, según estudio.

Más de un tercio de los tomadores de decisiones de recursos humanos en el Reino Unido afirmaron haber enfrentado resistencia contra las iniciativas de equidad, diversidad e inclusión (EDI) en el último año, según una nueva investigación. La nueva encuesta de YouGov, realizada para la organización benéfica nacional de empleo Working Chance, encuestó a 565 tomadores de decisiones de recursos humanos y descubrió que la resistencia hacia la EDI estaba en aumento.

Los hallazgos generaron preocupaciones sobre el impacto en las personas con antecedentes penales, que a menudo dependen de prácticas de contratación inclusivas para acceder al trabajo. Working Chance, que apoya a mujeres con antecedentes penales a encontrar empleo, advirtió que reducir la contratación inclusiva podría afianzar la exclusión social y socavar los esfuerzos para reducir la reincidencia.

Las pruebas muestran consistentemente que el empleo estable es una de las formas más efectivas de evitar que las personas regresen al sistema de justicia penal, dijo la organización benéfica. Los hallazgos ocurrieron en medio de una creciente presión legal y política sobre los programas de inclusión dirigidos. Una organización benéfica que organiza pasantías para candidatos negros y de minorías étnicas ha sido llevada a los tribunales por un influencer por no ofrecer programas equivalentes para solicitantes blancos.

Los recientes hallazgos se produjeron en medio de una conferencia en el Ministerio de Justicia esta semana, reuniendo a líderes de recursos humanos, empleadores y especialistas en inclusión para abordar una “brecha de confianza” entre los empleadores.

(Esta sección de la conferencia en el Ministerio de Justicia menciona la importancia del empleo en la reducción de la reincidencia y los costos anuales para la economía del Reino Unido, y también discute las barreras como los controles de antecedentes penales y la integración en el lugar de trabajo)

El gobierno estima que aproximadamente una de cada cuatro personas en edad laboral tiene algún tipo de antecedente penal, una medida amplia que incluye advertencias y delitos menores, algunos de los cuales pueden ser revelados en verificaciones de antecedentes. Los defensores que piden cambios en el Servicio de Divulgación y Control de Antecedentes (DBS por sus siglas en inglés) han dicho durante mucho tiempo que abarca a demasiadas personas.

Los datos más recientes de Working Chance muestran que a pesar de la cantidad de antecedentes penales, más de la mitad (58%) de los líderes de recursos humanos no se sienten seguros al reclutar y apoyar a personas con antecedentes penales.

(Cita sobre los beneficios de la contratación inclusiva para individuos, empresas y la economía)

Rayhana, quien no quiso dar su apellido, comparó el efecto del apoyo de Working Chance con renacer. (Relato de Rayhana sobre su lucha para conseguir trabajo debido a su antecedente penal y cómo el apoyo de Working Chance cambió su vida)

Un portavoz del Ministerio de Justicia dijo: “El empleo es clave para reducir la reincidencia, que le cuesta a la economía del Reino Unido miles de millones cada año. Las pruebas muestran consistentemente que las empresas que emplean a personas con antecedentes penales se benefician de una fuerza laboral leal, capacitada y comprometida. Apoyar el acceso al trabajo no solo ayuda a las personas a reconstruir sus vidas, sino que también aporta beneficios más amplios para las empresas, las comunidades y la economía en su conjunto”.