Annette Bening y Kara Swisher serán honradas en la Cena Nacional de los Premios Liberty de Lambda Legal (EXCLUSIVA)

Annette Bening y la periodista Kara Swisher recibirán cada una el Premio Lambda Liberty en la Cena Nacional de Premios Liberty de Lambda Legal durante el Mes del Orgullo LGBTQ en la ciudad de Nueva York.

“Estamos encantados de presentar nuestros Premios Liberty a Annette Bening y Kara Swisher, un reconocimiento que ambos merecen mucho”, dijo el CEO de Lambda Legal, Kevin Jennings, el viernes por la mañana. “Además de su merecido reconocimiento en el escenario y en la pantalla, Annette Bening es la orgullosa y solidaria madre de un hijo transgénero y ha sido desde hace mucho tiempo una firme aliada LGBTQ+. Kara Swisher también es una figura destacada en el reportaje tecnológico y una defensora constante de una mayor representación LGBTQ+ en la industria tecnológica”.

Lambda Legal es una organización nacional comprometida con lograr el pleno reconocimiento de los derechos civiles de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero y todas las personas que viven con VIH a través de litigios de impacto, educación y trabajo de política.

“Me siento honrada de ser parte de la Cena Nacional de Lambda Legal junto a Kara Swisher”, dijo Benning. “Todos estamos inspirados por la habilidad y el corazón que Lambda Legal aporta a la lucha por la plena igualdad de todos los integrantes LGBTQ+, así como de todas las personas que viven con VIH. Por favor, apoyen su trabajo”.

La Cena Nacional de Premios Liberty 2026 de Lambda Legal se llevará a cabo el 4 de junio en The Glasshouse en la ciudad de Nueva York.

“Siempre me encanta recibir un premio y es aún mejor cuando lo recibo al lado de Annette Bening, cómo sucedió es inexplicable, pero lo aceptaré”, dijo Swisher. “Lo mejor de todo es celebrar a personas LGBTQ+ como yo y a muchos otros a los que Lambda Legal ayuda para que tengan derechos iguales bajo la ley consagrados en la Constitución. Es crítico en estos tiempos peligrosos. Pero sobre todo a Annette Bening.

Se pueden encontrar entradas y más información en www.lambdalegal.org/libertyawards o contactando a Jennifer@Gala-Office.com.