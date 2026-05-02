Sospechoso llevado bajo custodia en tiroteo cerca de la casa de Chris Brown en L.A.

Un sospechoso ha sido detenido después de que se dispararan tiros cerca de la casa de Chris Brown en Los Ángeles.

El viernes (1 de mayo), la policía arrestó a un hombre que presuntamente disparó con una pistola de CO2 a un vehículo de una mujer en una calle fuera de la casa del cantante de R&B en el vecindario del Valle de San Fernando de Tarzana, según TMZ.

Se informa que los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles respondieron alrededor de las 4 p.m. del viernes después de recibir una llamada de una mujer que reportaba un posible tiroteo. Ella describió al sospechoso como un hombre negro de unos treinta años que presuntamente disparó a su auto.

Cuando los oficiales llegaron, entrevistaron a ambas partes. El sospechoso masculino afirmó que la mujer se negó a abandonar el área, lo que resultó en una discusión. Además, alegó que la situación se intensificó después de que la mujer le pasara por encima del pie, lo que lo llevó a disparar tiros a su vehículo, informa TMZ.

No se reportaron lesiones y la mujer no fue trasladada a un hospital.

El sospechoso, identificado como Markeith Cungious de 35 años, fue arrestado en el lugar, según KTLA. Fue fichado por sospecha de disparar un arma y posesión de un arma en relación con un caso de agresión con un arma mortífera.

Las autoridades informaron que el arma involucrada no era un arma de fuego tradicional. La investigación aún continúa.

Actualmente no está claro si Brown estaba en casa en el momento del incidente o si tiene alguna conexión con las personas involucradas. Billboard se ha comunicado con los representantes del artista para obtener comentarios.

Brown ha estado promocionando su nuevo álbum, Brown, que está programado para su lanzamiento el 8 de mayo. El cantante también se está preparando para su próxima gira conjunta por estadios con Usher, que comenzará el 26 de junio en el Empower Field at Mile High de Denver.