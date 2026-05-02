Barry Manilow vuelve a posponer shows en Las Vegas, haciendo Grandes avances después de la batalla contra el cáncer de pulmón.

Barry Manilow ha vuelto a posponer sus próximos espectáculos en Las Vegas mientras el cantante se recupera de un diagnóstico de cáncer de pulmón a finales del año pasado.

En un mensaje a sus seguidores el viernes, Manilow dijo que recibió “buenas noticias” tras su última cita médica, pero aún no puede regresar al escenario por el momento.

“¡Fui al médico ayer y me dijo que estoy progresando mucho y me veo genial! ¡Por supuesto que sí! ¡Muchas gracias! Todo el entrenamiento y ejercicio que he estado haciendo está dando sus frutos”, escribió Manilow. “Sin embargo, él dijo que aún no estoy del todo listo para Las Vegas. Eso significa que no podré regresar para nuestros espectáculos de mayo en [el Westgate de Las Vegas]”.

Manilow anunció en diciembre que se sometería a una cirugía para extirpar un “punto canceroso” en su pulmón. Estaba programado para comenzar sus fechas de gira de despedida en enero de 2026, pero se vio obligado a reprogramar. Luego, en febrero, Manilow dijo que tendría que posponer las fechas nuevamente, ya que necesitaba más tiempo para recuperarse antes de aparecer en el escenario.

Más retrasos siguieron: Su residencia en Las Vegas en febrero y marzo se pospuso, al igual que la etapa en el noroeste de los EE. UU. de su gira de despedida que estaba programada para abril y mayo.

Sin embargo, Manilow, ahora libre de cáncer, tiene como objetivo volver a la gira en junio, el mismo mes en que el cantante lanzará su primer álbum nuevo en casi 15 años, “What a Time”.

“La buena noticia es que [el médico] dijo que estaré listo para mis espectáculos de arena de junio en el Reino Unido. Será genial ver a todos ustedes en el Reino Unido”, dijo Manilow, añadiendo que regresará al Westgate de Las Vegas, “mi hogar lejos de casa”, en julio.