Salón de la Fama de ARIA 2026: Se revelan los inductados mientras los premios celebran su 40 aniversario

La Asociación Australiana de la Industria de la Grabación ha anunciado los seis artistas que serán incluidos en el Salón de la Fama de los ARIA 2026, con la ceremonia programada para el 11 de junio en Carriageworks en Sídney como parte de las celebraciones del 40º aniversario de los premios ARIA, en asociación con Spotify.

Gurrumul, Jenny Morris, Kate Ceberano, Spiderbait, The Living End y Vika & Linda se unirán a un distinguido grupo de incluidos anteriores que incluye a AC/DC, INXS, Kylie Minogue, Crowded House, Cold Chisel, Jimmy Barnes, Archie Roach, Missy Higgins, Kasey Chambers, Olivia Newton-John y Yothu Yindi.

Gurrumul, fallecido en 2017 a los 46 años, fue uno de los artistas culturalmente más importantes de Australia. Jenny Morris, por su parte, ha sido una destacada defensora de la industria musical. Kate Ceberano y Spiderbait también recibirán este reconocimiento especial.

El evento especial del Salón de la Fama de los ARIA 2026 se llevará a cabo el 11 de junio en Carriageworks en Sídney, en asociación con Spotify y con el apoyo del Gobierno de Nueva Gales del Sur a través de Sound NSW. Los ARIA Awards 2026 se realizarán el 18 de noviembre en el Horden Pavilion de Sídney, con transmisión en vivo en Paramount+ y emisión en Network 10.