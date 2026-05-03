Apollo Sports Capital y Tom Dundon realizan una inversión histórica de $225 millones en pickleball

Ben Johns se pasa al lado derecho para golpear un tiro de dink contra Anna Bright y Hayden Patriquine en la final del PPA Carvana Mesa Cup 2026 en la categoría Pro Mixed Doubles en Arizona Athletic Grounds el 22 de febrero de 2026 en Mesa, Arizona. Bruce Yeung | Getty Images

Pickleball Inc., la nueva empresa matriz de Major League Pickleball y el PPA Tour, informó el viernes que ha recaudado un récord de $225 millones en nuevas inversiones, mientras el deporte de la paleta continúa su trayectoria de crecimiento rápido.

La última inversión proviene del recién creado fondo deportivo de Apollo Global Management, Apollo Sports Capital, y Dundon Capital Partners, propiedad del multimillonario Tom Dundon. Dundon es propietario del equipo de la NBA Portland Trail Blazers y del equipo de la NHL Carolina Hurricanes y fue un inversor temprano en el pickleball.

Los fondos frescos elevan la inversión total en Pickleball Inc. a $315 millones, ya que los inversores continúan viendo los deportes emergentes como un lugar para invertir su dinero. La recaudación valora a Pickleball Inc. en $750 millones, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió permanecer en el anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre la valoración de la empresa.

El acuerdo también incluye la fusión de varios activos de pickleball bajo el paraguas de Pickleball Inc., creando lo que la compañía llamó el ecosistema de pickleball más grande hasta la fecha.

Pickleball Inc. asumirá un portafolio de activos de pickleball anteriormente propiedad de Dundon, que incluye Pickleball Central, un sitio líder en equipamiento de pickleball fundado en 2006. El portafolio también incluye PickleballTournaments.com, un software que impulsa miles de torneos en todos los niveles de juego, así como Just Courts, un instalador de pistas de pickleball.

Los negocios verticales recientemente fusionados de Pickleball Inc. generaron más de $140 millones en ingresos en 2025, según la empresa.

En un comunicado, el CEO de MLP y PPA Tour, Connor Pardoe, calificó la nueva inversión como un “día sísmico” para el negocio en rápido crecimiento del pickleball en todos los niveles.

“Esta inversión nos permite integrar completamente el deporte en un ecosistema cohesivo: uniendo pickleball profesional, bienes de consumo, tecnología y medios bajo una plataforma única y unificada”, dijo Pardoe.

Dundon y la familia Pardoe seguirán siendo accionistas mayoritarios en el negocio después de la inversión.

El pickleball ha explotado en popularidad en los últimos años, con más de 24 millones de jugadores en EE.UU. participando en 2025, convirtiéndolo en el deporte de más rápido crecimiento en el país en los últimos tres años, según el Informe Anual de la Asociación de Deportes y Fitness.

A nivel profesional, la MLP y el PPA Tour han experimentado un gran crecimiento con $30 millones en ingresos por patrocinios en 2025 y $60 millones en ingresos totales combinados para 2025, según la Asociación de Pickleball Unida, que opera ambas ligas. La MLP y el PPA Tour proyectan $74 millones en ingresos combinados en 2026.

El nuevo capital de Pickleball Inc. se utilizará para integrar aún más el negocio del pickleball en todos los niveles de juego y crear un ecosistema de pickleball simplificado, dijo la empresa.

“Esta recaudación de capital nos permitirá expandir nuestro enfoque en nuevas y escalables oportunidades como contenido, medios y el desarrollo de infraestructura para apoyar nuestros eventos en rápido crecimiento”, dijo el Comisionado de MLP, Samin Odhwani, en un comunicado. “Los datos dinámicos y de crecimiento año tras año han demostrado sin lugar a dudas que el pickleball ya no es un deporte emergente y, en cambio, se está convirtiendo rápidamente en el próximo deporte de categoría uno en América.”