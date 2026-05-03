Nigeria convoca a un enviado de Sudáfrica por incidentes xenófobos

Nigeria convocó al alto comisionado interino de Sudáfrica a una reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores el lunes, citando las crecientes protestas contra los inmigrantes africanos.

La medida se produce poco más de una semana después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ghana mantuviera conversaciones con el alto comisionado interino de Sudáfrica en Accra para protestar por varios supuestos “incidentes xenófobos” que involucraban a ghaneses.

Mientras tanto, el medio de noticias City Press informa que se podría impedir que camiones y ciudadanos sudafricanos ingresen al vecino Mozambique el lunes, ya que se esperaban protestas en Ressano García en represalia por marchas, declaraciones y ataques xenófobos contra inmigrantes en Sudáfrica.

Los acontecimientos se producen sólo unos días después de que el Ministerio de Policía de Sudáfrica prometiera tomar medidas enérgicas contra cualquiera que lleve a cabo ataques xenófobos contra ghaneses y otros ciudadanos extranjeros, o que se encuentre participando o incitando a actos xenófobos.

La xenofobia no es nueva en Sudáfrica

La xenofobia ha sido durante mucho tiempo un problema en Sudáfrica y en los últimos meses se han reportado más protestas contra los inmigrantes, algunas de las cuales incluyeron violencia contra comerciantes extranjeros.

El foco de los incidentes antiinmigrantes han sido los africanos negros, y más de dos tercios de los tres millones de residentes extranjeros estimados en Sudáfrica provienen de países vecinos del sur de África.

Con una tasa de desempleo de más del 30%, los defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que los inmigrantes han sido utilizados como chivos expiatorios en Sudáfrica por los problemas económicos del país.

Durante las marchas, los inmigrantes, incluidos vendedores y comerciantes, han sido acosados ​​por los manifestantes. Imagen: Emmanuel Croset/AFP

Ferial Haffajee, editor asociado de Sudáfrica Maverick diarioescribió que “empresarios políticos” abusaron de la situación.

“Empresarios políticos populistas que aprovechan las redes sociales y el daño social del desempleo y la desigualdad generalizados para impulsar campañas que generen seguidores. Esto luego puede analizarse en posiciones de liderazgo político y una buena vida”, escribió.

Algunos de los principales partidos políticos sudafricanos, incluidos Action SA y el Partido de la Libertad Inkatha, también se han sumado a las manifestaciones, que, según dicen, eran para protestar contra los inmigrantes indocumentados.

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Preocupación internacional por la violencia antimigrante

Nigeria y Ghana no son los únicos países que expresan preocupación por esta tendencia.

El 27 de abril, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, dijo en un comunicado difundido por su portavoz que estaba “profundamente preocupado por los informes de ataques xenófobos y actos de acoso e intimidación contra inmigrantes y ciudadanos extranjeros”.

“La violencia, el vigilantismo y todas las formas de incitación al odio no tienen cabida en una sociedad inclusiva y democrática regida por el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos”, afirmó.

El ministro de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamola, dijo el mes pasado en una reunión de funcionarios gubernamentales que la violencia contra los inmigrantes era una amenaza al orden constitucional de Sudáfrica.

“Los actos de anarquía, intimidación y violencia contra las comunidades de inmigrantes no tienen cabida en nuestra democracia constitucional”, afirmó.

El ministro de Policía del país, Firoz Cachalia, afirmó que “no se tolerarán bajo ninguna circunstancia actos de xenofobia, violencia, saqueo o intimidación”.

Editado por: Saim DuÅ¡an Inayatullah