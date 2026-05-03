Manchester United v Liverpool: Alineaciones confirmadas para el enfrentamiento en Old Trafford

Manchester United recibe al Liverpool en un gran partido en Old Trafford, con los dos históricos rivales al borde de la clasificación para la Liga de Campeones.

Un empate vería al United asegurar su regreso a la élite del fútbol europeo, aunque se clasificarán para la Liga de Campeones independientemente del resultado si el Bournemouth no logra vencer al Crystal Palace.

Liverpool aseguraría un puesto entre los cinco primeros con una victoria si el Bournemouth pierde puntos contra el Palace, y la historia reciente está de su lado, con los Reds habiendo ganado en tres de sus últimas cinco visitas a Old Trafford en la Premier League.

101GreatGoals tiene todas las noticias de los equipos de uno de los enfrentamientos más famosos del mundo del fútbol.

Noticias del equipo del Manchester United

Manchester United: Lammens, Dalot, Maguire, Fernandes, Cunha, Casemiro, Mbeumo, Shaw, Heaven, Sesko

Suplentes del Manchester United: Bayindir, Dorgu, Malacia, Mazraoui, Yoro, Mount, Ugarte, Amad, Zirkzee

Liverpool

Liverpool: Woodman, Van Dijk, Konate, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Jones, Gakpo, Roberton, Frimpong, Gravenberch

Suplentes de Liverpool: Pecsi, Gomez, Kerkez, Chiesa, Nyoni, Morrison, Ngumoha, Ndiaye, Wright

¿Dónde ver el Manchester United vs Liverpool: TV y transmisión en línea?

Manchester United contra Liverpool comienza a las 3.30 p.m. hora del Reino Unido el domingo por la tarde. Puedes verlo en Sky Sports o en streaming a través de la aplicación Sky Go.

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