Líbano acusa a Israel de crimen de guerra en asesinato de periodista

Detalles clave sobre el alto el fuego temporal entre Israel y Líbano 02:30.

Los ataques israelíes en el sur del Líbano que mataron a un periodista el miércoles fueron un crimen de guerra, dijo el primer ministro de Líbano. Un sindicato de periodistas dijo que los rescatistas fueron impedidos de acceder al edificio destruido donde la reportera quedó atrapada bajo los escombros.

Amal Khalil, de 43 años, periodista del periódico libanés Al-Akhbar, desangró en los restos de un edificio que fue alcanzado en un ataque con drones israelí después de que los disparos de las fuerzas israelíes impidieran que los equipos de ambulancia llegaran a ella “durante casi cuatro horas”, según el Sindicato de Periodistas de Líbano.

El primer ministro libanés Nawaf Salam acusó a Israel de crímenes de guerra en un post en redes sociales el miércoles, diciendo que “el ataque a los trabajadores de los medios en el sur mientras realizan sus deberes profesionales ya no son incidentes aislados, sino â€¦ un enfoque establecido que condenamos y rechazamos”.

La fotoperiodista Zeinab Faraj también resultó herida en el ataque, según el sindicato.

Las Fuerzas de Defensa de Israel negaron que las tropas hubieran impedido que los equipos de rescate llegaran al sitio del ataque y dijeron en un comunicado el miércoles que “no apunta a periodistas y actúa para mitigar el daño a ellos mientras mantiene la seguridad de sus tropas”.

Khalil y Faraj estaban trabajando cerca de la localidad de Al-Tayri en el sur del Líbano cuando un dron israelí atacó un auto frente a ellos, matando a dos civiles, antes de atacar el vehículo de los periodistas, según el sindicato.

Las FDI dijeron que habían identificado y atacado dos vehículos que abandonaron “una estructura militar utilizada por Hezbollah … y se acercaron a las tropas de una manera que suponía una amenaza inmediata para su seguridad”. El sindicato dijo que las FDI luego atacaron un edificio donde los dos reporteros estaban refugiados dos horas después.

El Ministerio de Salud libanés dijo que las FDI persiguieron a Khalil y Faraj, “apuntando a la casa a la que habían huido”.

“Cuando la Cruz Roja Libanesa llegó para transportar a los heridos”, dijo el ministerio, “el enemigo impidió la finalización de la misión humanitaria, disparando una granada aturdidora a la ambulancia y disparándole, por lo que no fue posible extraer a Khalil”.

Los trabajadores de rescate pudieron sacar a Faraj y los cuerpos de dos hombres que murieron en el ataque.

El ministerio calificó el incidente de “flagrante doble violación” por presuntamente obstruir los esfuerzos de rescate y apuntar a una ambulancia de la Cruz Roja.

Clayton Weimer, director ejecutivo de Reporteros Sin Fronteras, dijo que la organización había contactado al ejército israelí pidiendo que permitiera el paso de las ambulancias.

Según el Comité para la Protección de Periodistas, las fuerzas israelíes han matado al menos a 260 trabajadores de medios desde el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra en Gaza, la mayoría de ellos periodistas palestinos en Gaza.

Las FDI no han reconocido la muerte de Khalil. El mes pasado, describieron a tres periodistas que trabajaban para la red de televisión afiliada a Hezbollah, Al Manar TV, que fueron asesinados en un ataque israelí, como terroristas del ala militar del grupo.

En 2024, Khalil y el sindicato de periodistas dijeron que fue blanco de una “amenaza de muerte israelí” y la advirtieron que dejara el sur del Líbano.

“Dijeron: ‘Te separaremos la cabeza de los hombros'”, afirmó en un video que se volvió viral tras su muerte.

El jueves, los dolientes llevaron el ataúd de Khalil, cubierto con una bandera libanesa, por las calles de Baysariyah, su ciudad natal en el sur del Líbano. Un chaleco antibalas azul y un casco descansaban sobre el ataúd.

El asesinato se produce cuando los embajadores de Israel y Líbano se reunieron en Washington, D.C., el jueves para discutir una extensión de un alto el fuego de 10 días firmado el 16 de abril. Tanto Hezbollah como las FDI se han acusado mutuamente de violar la frágil tregua.