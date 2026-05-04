Trump dice que EE.UU. ‘guiará’ a los barcos varados desde el Estrecho de Ormuz

alternar título Razieh Poudat/AP/ISNA

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Estados Unidos lanzará un esfuerzo el lunes para “guiar” a los barcos varados desde el Estrecho de Ormuz, controlado por Irán, dijo el presidente Donald Trump, mientras dos barcos alrededor del estrecho informaron de ataques.

Trump dio pocos detalles sobre lo que podría ser un intento amplio de ayudar a cientos de embarcaciones y a unos 20.000 marinos. Irán rápidamente denunció la medida como una violación del alto el fuego.

Trump dijo en una publicación en las redes sociales el domingo que países “neutrales e inocentes” se han visto afectados por la guerra de Irán, y “hemos dicho a estos países que guiaremos a sus barcos de manera segura fuera de estas vías navegables restringidas, para que puedan continuar libre y hábilmente con sus negocios”.

El “Proyecto Libertad” comenzaría el lunes por la mañana en Oriente Medio, dijo Trump, añadiendo que sus representantes están manteniendo conversaciones con Irán que podrían conducir a algo “muy positivo para todos”.

El Comando Central de Estados Unidos dijo que la iniciativa involucraría destructores con misiles guiados, más de 100 aviones y 15.000 miembros del servicio. El Pentágono no respondió de inmediato a las preguntas sobre cómo se desplegarían.

El cierre efectivo del estrecho por parte de Irán, impuesto después de que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra el 28 de febrero, ha sacudido los mercados globales.

Los barcos y la gente de mar, muchos de ellos a bordo de petroleros y gaseros y buques de carga, han estado atrapados en el Golfo Pérsico desde que comenzó la guerra. Los miembros de la tripulación han descrito a The Associated Press haber visto drones y misiles interceptados explotar sobre las aguas mientras sus embarcaciones se quedaban sin agua potable, alimentos y otros suministros. Muchos marineros proceden de la India y otros países del sur y sudeste de Asia.

“Son víctimas de las circunstancias”, escribió Trump, y describió el esfuerzo como un gesto humanitario “en nombre de Estados Unidos, los países del Medio Oriente pero, en particular, el país de Irán”. Pero lanzó una advertencia: “Si, de alguna manera, se interfiere en este proceso humanitario, lamentablemente habrá que abordar esa interferencia con fuerza”.

La agencia de noticias estatal iraní IRNA calificó el anuncio de Trump como parte de su “delirio”, y Ebrahim Azizi, jefe de la comisión de seguridad nacional del parlamento de Irán, dijo en X que cualquier interferencia en el estrecho sería vista como una violación del alto el fuego.

Trump habló horas después de que Irán dijera que estaba revisando la respuesta de Estados Unidos a su última propuesta para poner fin a la guerra y dejara en claro que no se trata de negociaciones nucleares. El frágil alto el fuego de tres semanas parece mantenerse.

Buques de carga atacados cerca del estrecho

Más temprano el domingo, un buque de carga cerca del Estrecho de Ormuz dijo que fue atacado por múltiples embarcaciones pequeñas, informó el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido del ejército británico, mientras que otro barco fue alcanzado por “proyectiles desconocidos”. Fueron los últimos de al menos dos docenas de ataques en el estrecho y sus alrededores desde que comenzó la guerra con Irán, y un recordatorio de los riesgos si el nuevo esfuerzo estadounidense sigue adelante.

No se reportaron heridos.

Fueron los primeros ataques reportados en el área desde el 22 de abril. Teherán ha cerrado efectivamente el estrecho atacando y amenazando a los barcos, y el nivel de amenaza en el área sigue siendo crítico.

El primer barco era un carguero no identificado que viajaba hacia el norte cerca de Sirik, Irán, al este del estrecho, dijo el monitor británico. Los funcionarios iraníes han afirmado que controlan el estrecho y que los barcos no afiliados a Estados Unidos o Israel pueden pasar si pagan un peaje, desafiando la libertad de navegación garantizada por el derecho internacional.

Irán negó un ataque, informaron los medios semioficiales iraníes Fars y Tabnak, y dijeron que un barco que pasaba había sido detenido para una verificación de documentos como parte del monitoreo.

Las lanchas patrulleras iraníes, algunas propulsadas únicamente por dos motores fuera de borda, son pequeñas, ágiles y difíciles de detectar. El mes pasado, Trump ordenó al ejército estadounidense “disparar y matar” a los pequeños barcos iraníes que colocan minas en el estrecho.

El segundo barco era un petrolero que informó haber sido golpeado alrededor de las 11:40 pm del domingo mientras se encontraba frente a Fujairah, Emiratos Árabes Unidos.

El monitor militar británico también dijo el domingo que los barcos cerca de Ras al-Khaimah, el emirato más al norte de los Emiratos Árabes Unidos y cerca del estrecho, informaron haber recibido advertencias por radio para que abandonaran sus fondeaderos. No estaba claro quién envió los mensajes VHF.

Irán revisa la respuesta de Estados Unidos a su última propuesta

Teherán está revisando la respuesta de Estados Unidos a su última propuesta para poner fin a la guerra, dijo la agencia de noticias judicial iraní Mizan citando al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei.

Pero “en este momento no tenemos negociaciones nucleares”, afirmó Baghaei. El programa nuclear de Irán y el uranio enriquecido han sido durante mucho tiempo el tema central de las tensiones con Estados Unidos, pero Teherán preferiría abordarlo más tarde.

La propuesta de Irán quiere que se resuelvan otras cuestiones en un plazo de 30 días y apunta a poner fin a la guerra en lugar de extender el alto el fuego, según los medios iraníes vinculados al Estado. Trump dijo el sábado que estaba revisando la propuesta, pero expresó dudas de que condujera a un acuerdo.

alternar título Vahid Salemi/AP

La propuesta de 14 puntos de Irán exige que Estados Unidos levante las sanciones contra Irán, ponga fin al bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes, retire las fuerzas de la región y cese todas las hostilidades, incluidas las operaciones de Israel en el Líbano, según las agencias semioficiales Nour News y Tasnim, que tienen estrechos vínculos con las organizaciones de seguridad de Irán.

El primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores y el jefe del ejército de Pakistán continúan alentando a Estados Unidos e Irán a hablar directamente, según dos funcionarios en Pakistán que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios. Pakistán organizó conversaciones cara a cara el mes pasado y ha transmitido mensajes entre las dos partes.

Irán se mantiene firme en el Estrecho de Ormuz

Trump ha ofrecido un plan para reabrir el Estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa alrededor de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural, junto con fertilizantes que los agricultores de todo el mundo necesitan con urgencia y otros productos derivados del petróleo.

Teherán “no retrocederá en nuestra posición sobre el Estrecho de Ormuz y no volverá a sus condiciones anteriores a la guerra”, dijo el domingo el vicepresidente del parlamento iraní, Ali Nikzad.

Estados Unidos ha advertido a las compañías navieras que podrían enfrentar sanciones por pagar a Irán en cualquier forma, incluidos activos digitales, para transitar el estrecho de manera segura.

Mientras tanto, el bloqueo naval estadounidense desde el 13 de abril está privando a Teherán de los ingresos petroleros que necesita para apuntalar su debilitada economía. El Comando Central de Estados Unidos dijo el domingo que a 49 barcos comerciales se les había ordenado regresar.

“Creemos que han recibido menos de 1,3 millones de dólares en peajes, lo que es una miseria con respecto a sus anteriores ingresos diarios por petróleo”, dijo el domingo el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a Fox News. Dijo que el almacenamiento de petróleo de Irán se está llenando rápidamente y “van a tener que empezar a cerrar los pozos, lo que creemos que podría ser en la próxima semana”.