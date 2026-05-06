La recuperación de Jello Biafra está progresando bien después del derrame cerebral.

El ex vocalista de Dead Kennedys ha recuperado en su mayoría su habla y cognición después del incidente médico en marzo.

Jello Biafra, ex líder de la legendaria banda punk Dead Kennedys, ha recuperado la mayor parte de su habla y cognición después de sufrir un derrame cerebral a principios de este año.

Una declaración compartida en la página de Facebook del músico durante el fin de semana señaló que Biafra “está progresando bien”, agregando: “Su habla ha vuelto en su mayoría por completo, y cognitivamente, es como si el derrame nunca hubiera ocurrido. El lado izquierdo todavía está débil pero está mucho mejor de lo que estaba”.

Biafra fue llevado de urgencia al hospital a principios de marzo después de sufrir un derrame cerebral hemorrágico, que causó que el lado izquierdo de su cuerpo se adormeciera por completo. Biafra dijo que el derrame cerebral fue causado por la presión arterial alta y ocurrió mientras intentaba levantarse de la cama. En el momento del derrame cerebral, Biafra aseguró a sus seguidores que estaba en condición estable, pero tenía mucho “rehabilitación que hacer”.

Según la nueva nota, Biafra es “mucho más autosuficiente de lo que era” y es probable que regrese a casa dentro de la semana. La nota concluyó: “Gracias nuevamente por el apoyo. Significó el mundo para él”. (La nota fue escrita por Anne-Marie Anderson, quien trabaja en el sello de Biafra, Alternative Tentacles, y aparentemente ha estado ayudándolo a cuidarse desde el derrame cerebral).

Biafra co-fundó los Dead Kennedys y lideró la banda punk de San Francisco desde 1978 hasta su ruptura en 1986. Aunque los Dead Kennedys se reunieron en 2001, Biafra no ha estado involucrado con el grupo desde entonces. Biafra lanzó su último álbum en solitario completo, “Tea Party Revenge Porn”, en 2020 y lanzó un puñado de sencillos en 2024, incluyendo un cover de “Punch” de Patrik Fitzgerald. También participó en la canción de Tony Slug Experience, “Road Goat”.