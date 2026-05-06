Avión espía de Nueva Zelanda informa posible violación de sanciones a Corea del Norte en el mar

Las Fuerzas de Defensa de Nueva Zelanda dicen que se observó a un barco norcoreano realizando una posible transferencia de mercancías ilícitas en el mar.

El ejército de Nueva Zelanda dijo que un avión de vigilancia observó lo que sospechaba era que Corea del Norte violaba las sanciones internacionales en una “posible transferencia de mercancías ilícitas de barco a barco”, mientras realizaba vigilancia sobre el Mar Amarillo y el Mar de China Oriental.

Las Fuerzas de Defensa de Nueva Zelanda dijeron el martes que el intercambio de mercancías en el mar entre buques fue capturado por uno de sus aviones de reconocimiento P-8A Poseidon de largo alcance en aguas internacionales cerca de Corea del Norte.

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El intercambio fue observado entre 35 “buques de interés” en el área mientras su avión de vigilancia patrullaba en busca de posibles violaciones de Corea del Norte de las sanciones de las Naciones Unidas en el mar, dijo la Fuerza de Defensa.

“La evidencia capturada de actividades que estaban ocurriendo en el este de China y el Mar Amarillo permite a las autoridades tomar medidas contra barcos que aún pueden estar operando en contravención de [UN resolutions]”, dijo en un comunicado el comandante del componente aéreo de Nueva Zelanda, el comodoro aéreo Andy Scott.

Nueva Zelanda no reveló qué bienes se transfirieron en el intercambio en alta mar.

Corea del Norte suele utilizar barcos para contrabandear importaciones de petróleo refinado y exportar su carbón, mineral de hierro y arena, que ayudan a financiar sus programas nucleares y de misiles balísticos, dijo Nueva Zelanda.

Corea del Norte ha estado bajo sanciones de la ONU desde 2006 después de realizar su primera prueba de armas nucleares, según el Centro para el Control de Armas y la No Proliferación.

Las sanciones de la ONU se ampliaron significativamente en 2016 y 2017 para incluir una variedad de exportaciones y transferencias de barco a barco.

A pesar de las restricciones, Corea del Norte continúa comerciando bienes con un puñado de países.

Su principal cliente es China, pero también se sabe que vende armas a Irán y Rusia a cambio de petróleo o divisas, según Georgetown Security Studies Review.

Nueva Zelanda ha sido miembro de la Bolsa Marítima de Seguridad del Pacífico liderada por Estados Unidos desde 2018, que monitorea la violación de las sanciones internacionales por parte de Corea del Norte a través del contrabando y la actividad marítima ilícita.