Cómo la Asociación de Fútbol ayudó al Fútbol de EE. UU. a construir su nuevo hogar

El llamado ‘relación especial’ de Gran Bretaña con los Estados Unidos puede estar bajo un renovado escrutinio, pero cuando se trata de fútbol, parece estar en buena salud.

El director ejecutivo de US Soccer ha elogiado el papel de la FA en el establecimiento de un nuevo centro nacional de entrenamiento de 200 acres “transformador” en las afueras de Atlanta.

JT Batson dijo que los funcionarios del organismo rector habían sido “socios increíbles en ayudarnos a aprender de lo que funciona bien en Inglaterra”.

“Hay que tener en cuenta eso en nuestra reflexión en torno a la construcción de un centro nacional, así como en el diseño de lo que hemos llamado el ‘US Way’, que es nuestra estrategia para el éxito deportivo”, dijo.

Hablando con la BBC Sport desde el complejo de entrenamiento Arthur M Blank de $228 millones, que abre esta semana, Batson dijo “piénselo como St George’s Park, pero un poco más grande y obviamente más nuevo”.

La base de Staffordshire de la FA abrió en 2012 y ha sido elogiada por desempeñar un papel clave en el posterior resurgimiento de los equipos masculinos y femeninos de Inglaterra.

Los funcionarios de US Soccer visitaron el sitio como parte de una misión de investigación al diseñar su propia versión, que albergará el campamento previo al Mundial del equipo nacional. Se dice que los funcionarios de la FA estuvieron felices de compartir conocimientos con sus homólogos estadounidenses, quienes también visitaron los terrenos de entrenamiento de Tottenham Hotspur y Manchester City.

“Hay mucho que aprender de todo el mundo, pero Estados Unidos es diferente”, añadió Batson.

“Somos realmente grandes, tanto geográficamente como en números de personas. Creemos que tener por primera vez un hogar para el fútbol en América va a ser transformador para nosotros”.

Batson también rindió homenaje al ex director deportivo de US Soccer Matt Crocker, quien anteriormente fue el ex jefe de equipos de la FA, con sede en St George’s Park.

El galés Crocker fue responsable de nombrar a Mauricio Pochettino y Emma Hayes como entrenadores principales de los equipos nacionales senior de hombres y mujeres de Estados Unidos respectivamente, pero dejó el cargo el mes pasado para asumir un papel similar en la federación de fútbol de Arabia Saudita.

“Matt y su equipo han hecho un trabajo increíble llevándonos de donde estábamos a donde estamos ahora desde un punto de vista estratégico… y eso nos da la base para poder avanzar… en torno a cómo apoyamos a todo el ecosistema de fútbol en los Estados Unidos para tener éxito”, dijo Batson.