Los turistas de la Copa del Mundo ofrecen todo lo americano en pueblos pequeños de Kansas y Missouri.

Los turistas de la Copa del Mundo ofrecen todo lo americano en...

Con cientos de miles de personas esperadas en la zona para el evento deportivo más grande del mundo, ¿cómo se puede atraer a algunas de esas personas a la pequeña ciudad de Cameron, Missouri, a 45 minutos al norte de Kansas City en la I-35?

“Se puede escapar de la locura del centro de Kansas City”, sugiere Staci Earley, presidenta de la Cámara de Comercio de Cameron. También señaló que las 300 habitaciones de hotel en y alrededor de Cameron son mucho más baratas de lo que encontrarán los fanáticos del fútbol cerca de Kansas City. Los visitantes internacionales también experimentarán lo que ella llamó encanto de pueblo pequeño.

“Y realmente sentimos un gran amor por Estados Unidos, todo lo que es americano”, dijo. Por ejemplo, Cameron tiene una gran celebración del Día de la Independencia. Earley fue una de un par de docenas de planificadores de la Copa Mundial de la FIFA de Kansas y Missouri que se reunieron el lunes para escuchar sobre la logística final de los partidos que comienzan el 16 de junio.

“La experiencia de pueblo pequeño y americano, argumentaron, puede ser muy atractiva para los aficionados extranjeros al fútbol. “Lo que estamos escuchando de los consulados es que los visitantes realmente desean esa experiencia americana”, dijo la CEO de KC2026, Pam Kramer. “Entonces, no hay nada mejor que un festival de 4 de julio de un pueblo pequeño”.

La Universidad de Naciones Indias Haskell en Lawrence también tiene eventos planeados, incluyendo un mercado de arte y un powwow, como una forma de introducir a los visitantes internacionales a la cultura nativa. Lawrence también espera una gran afluencia de visitantes porque será la base del equipo argelino.

Los Países Bajos e Inglaterra han asegurado lugares de entrenamiento en la zona metropolitana. Los actuales campeones del mundo, Argentina, también vivirán y entrenarán en Kansas City durante toda la duración del torneo de 2026.

Las personas en la reunión del lunes también escucharon detalles finales sobre el plan de transporte, cómo todos los hospitales de la zona están trabajando juntos, que incluye tener algunos centros de atención de urgencia abiertos hasta la medianoche, y que habrá servicios consulares en el Overland Park Convention Center.

Entonces, ¿realmente Cameron, conocida principalmente por tener dos prisiones estatales, espera un gran aumento en el turismo?

“No sé si alguien realmente puede imaginar cómo se verá añadir 650,000 personas más a la zona de Kansas City”, dijo Earley. “Lo que estamos haciendo es tratar de preparar a nuestros negocios y a los miembros de nuestra comunidad de Cameron para el éxito, de modo que si recibimos una gran afluencia de visitantes, entonces estén listos”.