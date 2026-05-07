UTA firma al cineasta de Union County Adam Meeks (EXCLUSIVO)

UTA ha firmado al cineasta Adam Meeks del “Condado de Union” para que lo represente.

“Condado de Union”, protagonizada por Will Poulter y Noah Centineo, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en enero, recibiendo críticas favorables y una ovación prolongada. En la película, Poulter y Centineo interpretan a hermanos que luchan contra la adicción a los opioides; Meeks fusiona hábilmente sus actuaciones con los participantes reales de un programa de rehabilitación de drogas patrocinado por la corte en la zona rural de Ohio.

A principios de este mes, Variety reveló en exclusiva que Oscilloscope Laboratories adquirió el drama centrado en la recuperación para su distribución, con un estreno teatral programado para el 14 de agosto.

“Condado de Union” es el primer largometraje del escritor-director, ampliado a partir de su cortometraje de 2020 del mismo nombre. El corto tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín y continuó en el circuito internacional de festivales con proyecciones en el Festival de Cine de Champs-Élysées y el Palm Springs International ShortFest, entre otros.

En una larga sesión de preguntas y respuestas en Sundance, Poulter, quien también fue productor de la película, explicó lo que hizo que el guion de Meeks se destacara entre otras representaciones de la crisis de los opioides. “Realmente no comenzó con una historia y luego la búsqueda de un lugar”, explicó. “Más bien, la historia que se contaba era un reflejo del trabajo real que se estaba haciendo”.

Meeks se inspiró para crear “Condado de Union” después de pasar tiempo con su familia extendida, quienes viven en esa área del estado. Su tío lo presentó al juez del tribunal de drogas, quien lo invitó a presenciar una reunión. En cuanto a cómo desarrolló la narrativa híbrida, Meeks explicó: “También era importante ficcionalizar la narrativa principal, tanto como una forma de llegar a un cierto tipo de intimidad en la narrativa y un retrato de personaje, como también permitirnos a nosotros como cineastas observar los momentos difíciles y la naturaleza traicionera y hacerlo sin imponerlo a alguien que está en proceso de recuperación. Es un proceso extremadamente difícil y largo que no necesita un equipo de cámaras acompañándolo”.

Meeks es un cineasta con sede en Brooklyn y graduado de la Escuela de Artes Tisch de la NYU; también es miembro del Film Independent Screenwriting Lab Fellow. Además de UTA, Meeks está representado por Untitled Entertainment y Frankfurt Kurnit Klein & Selz.