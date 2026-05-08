El Hombre que Necesito de Olivia Dean Regresa al No. 1 en la Lista de ARIA

El Hombre que Necesito de Olivia Dean Regresa al No. 1 en...

Es el año de Olivia Dean en el ARIA Chart, ya que la cantante británica de pop se mantiene en el primer lugar durante 21 semanas no consecutivas con su éxito “Man I Need” (a través de Universal).

Dean se reemplaza a sí misma en la cima, ya que “Man I Need” sube del puesto 2 al 1, superando a “Rein Me In”, su dúo con Sam Fender que cae del 1 al 2.

Entre ambos, “Man I Need” y “Rein Me” han dominado la lista de singles de ARIA durante 24 de las últimas 25 semanas, una racha que fue brevemente interrumpida cuando “Drop Dead” de Olivia Rodrigo (Island/Universal) gobernó durante una semana a finales del mes pasado (“Drop Dead” cae del 4 al 7).

“Man I Need” se erige como el segundo reinado más largo en la historia del ARIA Chart, solo detrás de “Dance Monkey” de Tones And I, que acumuló 24 semanas no consecutivas en 2019 y 2020. Ese récord empieza a tambalearse.

El último ARIA Top 50 Singles Chart, publicado a finales del viernes 8 de mayo, es notable por la ausencia de nuevos títulos. Lo mismo no se puede decir de la lista nacional de álbumes, que cuenta con al menos siete nuevos lanzamientos, encabezados por “Sweat” de Melanie C (Virgin Music Group/Inertia) en el puesto 5.