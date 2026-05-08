Charli XCX regresa con su nuevo sencillo Rock Music, ¡y sí, se rockea!

Charli XCX ha regresado con su nuevo sencillo, “Rock Music”, después de declarar que “creo que la pista de baile está muerta. Así que ahora estamos haciendo música rock”.

La canción llega después de que su amigo, el audaz, la estrenara en su apertura para PinkPantheress en Brooklyn. Con colaboradores como A.G. Cooke y Finn Keane, el sencillo comienza con un riff de guitarra ardiente mientras Charli toma el micrófono. El video en blanco y negro muestra a la cantante paseando por las calles de la ciudad y fumando junto a montañas de cigarrillos.

La nueva canción llega días después de que Charli publicara imágenes de ella grabando “Rock Music” en los estudios Rue Boyer de París en octubre de 2025. Ella bromea diciendo que es cómico hacer una canción llamada “música rock” que en realidad no es rock, respondiendo a ser etiquetada como una “reinvención rock”.

Charli ha estado muy activa en la industria cinematográfica, participando en proyectos como “Erupjca” y el documental “The Moment”. Sus próximos proyectos incluyen varias películas como “100 Nights of Hero”, “I Want Your Sex”, “The Gallerist”, y una película de Takashi Miike cuyo título aún no se ha revelado.

Además, este verano Charli encabezará festivales como Lollapalooza, Outside Lands y los festivales de Reeding y Leeds, y en otoño será la estrella principal en los Austin City Limits en Texas, compartiendo escenario con Lorde y Twenty One Pilots.