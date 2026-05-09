Katy Perry, Future, Lisa, Tyla y Más encabezarán la Ceremonia de Apertura de la Copa del Mundo de EE. UU.

FIFA incluirá una alineación estelar de actuaciones en los juegos de apertura con los anfitriones Canadá, México y los EE. UU.

Los megastars para la ceremonia de apertura del primer partido del Mundial en los Estados Unidos han sido anunciados. Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema y Tyla encabezarán las celebraciones el 12 de junio en el SoFi Stadium en Inglewood, California. Estados Unidos se enfrentará a Paraguay en el partido de apertura del torneo.

Las celebraciones de apertura también se llevarán a cabo en México y Toronto el 11 y 12 de junio, marcando la primera vez que la FIFA presenta múltiples ceremonias de apertura en diferentes países para un solo torneo. En Canadá, Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatei, Sanjoy, Vegedream y William Prince subirán al escenario para celebrar la apertura contra Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto.

Mientras tanto, la ceremonia de apertura en México incluirá a J Balvin, Tyla, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Danny Ocean antes del inicio del torneo el 11 de junio entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

“Esta ceremonia de apertura en Los Ángeles representa la extraordinaria magnitud de lo que será la Copa Mundial de la FIFA 2026”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado. “La lista de artistas refleja la diversidad cultural de Estados Unidos y la vitalidad de sus numerosas diásporas, destacando la rica influencia de la nación en la música, el entretenimiento y la cultura pop, mientras muestra el poder de la música para unir a las personas en todo el país”.

Se espera que se anuncien más artistas. Las ciudades anfitrionas en los EE. UU. incluirán Atlanta, Los Ángeles, y Nueva York/Nueva Jersey. Las ceremonias están programadas para comenzar 90 minutos antes del inicio del partido.