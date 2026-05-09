Katy Perry actuará en el estadio SoFi en California antes del primer partido de la Copa del Mundo en Estados Unidos, uniéndose a Tyla y Anitta en el destacado elenco

CORAL GABLES, Fla. (AP) – Katy Perry se presentará en el estadio SoFi en Inglewood, California, el 12 de junio antes del primer partido de la Copa del Mundo en los Estados Unidos, según anunció la FIFA el viernes por la noche antes de los partidos iniciales en los tres países que albergarán juegos en el torneo de 48 naciones. Los raperos Future, Lisa y Tyla, la cantante Anitta, el cantante/rapero Rema y el DJ Sanjoy serán parte de la ceremonia antes de que Estados Unidos juegue contra Paraguay. La ceremonia antes del partido inicial entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 11 de junio incluirá a Tyla, junto a los cantantes Alejandro Fernández, Danny Ocean, Lila Downs, Belinda y J Balvin, y los grupos Los Ángeles Azules y Maná. El partido de Canadá contra Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto contará con entretenimiento de los cantantes Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, William Prince, Elyanna y Vegedream, junto con el DJ Sanjoy. Las ceremonias están programadas para comenzar 90 minutos antes del inicio del partido.