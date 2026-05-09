Por qué uno de los prestamistas de automóviles más grandes de la nación no está preocupado por los altos precios de los vehículos o los préstamos eternos

Por qué uno de los prestamistas de automóviles más grandes de la...

El jefe de uno de los prestamistas de financiamiento automotriz más grandes del país no está muy preocupado por el aumento de la deuda automotriz del consumidor y los precios inflados de los autos usados que conducen a préstamos más largos para la compra de vehículos.

¿Su principal razonamiento? El porcentaje de ingresos que los consumidores destinan a sus vehículos ha permanecido relativamente estable en comparación con 2019, antes de que la pandemia de coronavirus provocara precios inflados debido a la creciente demanda pero inventarios escasos.

“Si simplemente te dijera, ‘Los precios de los autos están subiendo, las tasas de interés están subiendo, los precios de los seguros están subiendo’, pensarías, ‘Los consumidores deben estar pagando más en proporción a sus ingresos’,” dijo Sanjiv Yajnik, presidente de Capital One Auto, a CNBC. “Sin embargo, si observas cada quintil de salario y ganancias de las personas, la relación pago-ingreso se ha mantenido bastante estable.”

Aunque Capital One informa que los pagos mensuales de propiedad de autos medianos han aumentado de $390 a $525 desde 2019, los datos proporcionados exclusivamente a CNBC por su unidad automotriz sugieren que los costos de los vehículos se han mantenido relativamente estables en comparación con los ingresos. Esto se debe a que, en general, la relación pago-ingreso se ha mantenido estable en aproximadamente un 10% desde 2019, según la división automotriz del banco estadounidense.

Capital One Auto descubrió que el 80% de los compradores de autos que financian un vehículo están por debajo del umbral de pago al ingreso generalmente reconocido del 15%.

“El consumidor está siendo cauteloso. Están siendo responsables. Esta es una forma mucho más saludable de hacer las cosas que la alternativa, porque no es un gasto discrecional,” dijo Yajnik, refiriéndose a los consumidores que priorizan los pagos de vehículos para transporte, incluido el trabajo.

Sin embargo, para lograr ese objetivo, más consumidores están asumiendo préstamos más largos para que los pagos sean accesibles.

La opinión del veterano en finanzas automotrices contrasta con otros en la industria que ven los préstamos a largo plazo como un perjuicio para los bolsillos de los consumidores.

Argumentan que los llamados “préstamos eternos” de seis años o más han llevado a muchos compradores, especialmente de vehículos nuevos, a tener un valor igual o inferior al de sus automóviles y camionetas. Esto significa que deben más de lo que vale su vehículo cuando deciden cambiarlo.

Edmunds informa que aproximadamente el 26% de los vehículos usados comprados que implicaron un vehículo de intercambio tenían un valor negativo en lo que va del año hasta abril. El monto de valor negativo promedió $5,105, un aumento del 35% desde 2019.

“A medida que aumentan las longitudes de los términos de los préstamos en promedio, la velocidad a la que los consumidores progresan en el pago de sus saldos disminuye,” escribió Jessica Caldwell, jefa de análisis de Edmunds de CarMax, en una publicación en línea reciente. “Si los consumidores luego cambian su vehículo demasiado pronto por cualquier motivo, cada vez se quedan con más deuda del préstamo.”

En cuanto a la financiación de vehículos nuevos durante el primer trimestre, el 90.2% de los préstamos de vehículos nuevos que implicaban intercambios con valores negativos tenían términos de al menos 72 meses, y el 43% se extendió hasta 84 meses, según Caldwell. El valor promedio del intercambio con valor negativo fue de $7,183 durante el trimestre para vehículos nuevos, según Edmunds.

Estas cifras han ido aumentando desde 2022, cuando los valores inflados de los vehículos usados causados por una escasez de chips provocada por la pandemia protegieron a más compradores de asumir deudas en su próximo vehículo.

Los consumidores necesitan conservar sus vehículos durante más tiempo para que los préstamos largos valgan la pena, según Yajnik. Pero eso también puede causar aumentos en los costos de mantenimiento, así como la probabilidad de que un vehículo necesite reparaciones que superen su valor o tenga que ser desechado por completo.

“Sí, lleva más tiempo obtener tu valor patrimonial, pero mientras tanto, usas el auto y ganas dinero,” dijo Yajnik, un veterano de 28 años de Capital One que ha liderado la división de préstamos automotrices desde 2008.

El precio promedio de lista de un vehículo usado fue de $25,390 en marzo, según los datos más recientes de Cox. Eso se compara con los vehículos nuevos, que se deprecian más rápidamente, a $48,667.

Cox Automotive informa que si todo lo demás es igual en un préstamo, financiar un vehículo de $30,000 con una tasa de interés anual del 9% costaría $3,100 más en un plazo de 84 meses que en un préstamo de 48 meses. Sin embargo, hay una diferencia de $264 en los pagos mensuales, lo que según Yajnik lo hace más asequible para muchos consumidores, especialmente aquellos en los estratos de ingresos más bajos.

“Obviamente, habrá bolsillos que tengan problemas, pero hay que empezar desde un lugar diferente, que es, ¿por qué están comprando autos las personas y lo están haciendo irracionalmente?” dijo Yajnik.