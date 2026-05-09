Manchester City vs Brentford en vivo: Equipos confirmados y alineaciones completas con la ausencia de Rodri en la Premier League, canal de TV, transmisión en vivo en línea

Manchester City y Brentford han confirmado sus alineaciones iniciales para su encuentro en el Estadio Etihad de la Premier League el sábado.
Los Cityzens perdieron puntos potencialmente preciosos en la carrera por el título con un empate 3-3 en Everton el lunes y estarán dos puntos detrás del Arsenal con tres partidos restantes cada uno para los dos primeros si ganan.
Brentford puso fin a una racha de siete partidos sin ganar en todas las competiciones al vencer al West Ham 3-0 en casa el sábado pasado y están firmemente en la contienda por la clasificación europea.
101GreatGoals.com tiene las noticias del equipo y las alineaciones iniciales mientras el Man City se enfrenta al Brentford en la Premier League.
Equipo confirmado del Man City vs Brentford
Josko Gvardiol y Rodri no están disponibles para el City, pero su compañero Ruben Dias, duda por lesión antes del partido, está en el banquillo.
Abdukodir Khusanov también está lesionado, por lo que Nathan Ake comienza en la defensa central en uno de los dos cambios. Nico Gonzalez también comienza en lugar de Tijjani Reijnders.
Once inicial del Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Marc Guehi, Nathan Ake, Nico O’Reilly, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jeremy Doku, Erling Haaland
Suplentes del Man City: James Trafford, Ruben Dias, John Stones, Omar Marmoush, Mateo Kovacic, Nico Williams, Rayan Ait-Nouri, Savinho, Phil Foden
Alineación completa del Brentford vs Manchester City
Brentford también hace dos cambios, incorporando a Kristoffer Ajer y Aaron Hickey en lugar de Sepp van den Berg y Dango Ouattara.
Rico Henry sigue fuera, pero Jordan Henderson y Vitaly Janelt regresan de lesiones al banco.
Once inicial del Brentford: Caoimhin Kelleher, Aaron Hickey, Nathan Collins, Kristoffer Ajer, Michael Kayode, Mathias Jensen, Yehor Yarmoliuk, Mikkel Damsgaard, Keane Lewis-Potter, Igor Thiago
Suplentes del Brentford: Hakon Valdimarsson, Kevin Schade, Sepp van den Berg, Ethan Pinnock, Jordan Henderson, Josh Dasilva, Reiss Nelson, Dango Ouattara, Vitaly Janelt, Kaye Furo
Dónde ver Man City vs Brentford: canal de TV, transmisiones en vivo en línea
El partido comienza a las 17:30 GMT (12:30 ET / 09:30 PT) el sábado, con cobertura en vivo en el Reino Unido en Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League y Sky Sports Ultra.
A través de Now TV, Sky Sports cuesta £14.99 por un día de membresía, £28 al mes por una membresía de 12 meses o £34.99 al mes sin contrato.
Las membresías de Sky Sports incluyen acceso a los 12 canales de Sky Sports en vivo y Sky Sports+, que ofrece transmisiones en vivo y un canal dedicado.
Aquí está la lista completa de los radiodifusores de la Premier League en diferentes territorios.
Estadísticas del Manchester City vs Brentford
- El Manchester City ha anotado en ocho de sus nueve partidos de la Premier League contra el Brentford, pero su promedio de 1,4 goles por partido contra los Bees (13 en 9) es el más bajo contra cualquier oponente al que se han enfrentado bajo el entrenador Pep Guardiola
- Después de perder su primer partido en casa de la Premier League de la temporada 2-0 contra el Tottenham, el City está invicto en sus últimos 15 en el Etihad (G12 E3), anotando al menos dos veces en 13 de esos 15 juegos
- El City ha perdido 17 puntos estando en ventaja en la Premier League esta temporada, que es su mayor cantidad en una sola campaña desde 2008/09 (20)
- Phil Foden solo ha marcado más goles en la Premier League para el City contra el Brighton (8) que contra el Brentford (7), aunque solo uno de sus siete contra los Bees ha sido en el Etihad Stadium
- Las 50 oportunidades creadas por Jeremy Doku para el City esta temporada han sido todas en juego abierto, lo que es la mayor cantidad de oportunidades creadas por cualquier jugador sin ninguna proveniente de jugadas a balón parado
- El Brentford ha perdido tres de sus cuatro partidos de visita en la Premier League ante el City, siendo la excepción una victoria por 2-1 en noviembre de 2022
- Están sin victorias en cuatro partidos de liga en todas las competiciones durante 90 minutos, empatando tres de esos juegos antes de perder contra el Manchester United el 27 de abril
- El equipo de Keith Andrews tiene cuatro porterías a cero en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones y ha concedido exactamente dos goles en cada uno de los otros cuatro partidos durante esa secuencia
- Solo el Liverpool (19) ha marcado más goles durante los últimos 15 minutos de los partidos de la Premier League que el Brentford (18) esta temporada
- Igor Thiago tiene 22 goles de 79 tiros en la Premier League esta temporada, un porcentaje de conversión del 27,9%. De los 67 jugadores que han marcado al menos 20 en una temporada desde 2003/04, solo cuatro tienen un mejor porcentaje de conversión que el brasileño