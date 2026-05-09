Manchester City vs Brentford en vivo: Equipos confirmados y alineaciones completas con la ausencia de Rodri en la Premier League, canal de TV, transmisión en vivo en línea

Manchester City y Brentford han confirmado sus alineaciones iniciales para su encuentro en el Estadio Etihad de la Premier League el sábado.

Los Cityzens perdieron puntos potencialmente preciosos en la carrera por el título con un empate 3-3 en Everton el lunes y estarán dos puntos detrás del Arsenal con tres partidos restantes cada uno para los dos primeros si ganan.

Brentford puso fin a una racha de siete partidos sin ganar en todas las competiciones al vencer al West Ham 3-0 en casa el sábado pasado y están firmemente en la contienda por la clasificación europea.

101GreatGoals.com tiene las noticias del equipo y las alineaciones iniciales mientras el Man City se enfrenta al Brentford en la Premier League.

Equipo confirmado del Man City vs Brentford

Josko Gvardiol y Rodri no están disponibles para el City, pero su compañero Ruben Dias, duda por lesión antes del partido, está en el banquillo.

Abdukodir Khusanov también está lesionado, por lo que Nathan Ake comienza en la defensa central en uno de los dos cambios. Nico Gonzalez también comienza en lugar de Tijjani Reijnders.

Once inicial del Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Marc Guehi, Nathan Ake, Nico O’Reilly, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jeremy Doku, Erling Haaland

Suplentes del Man City: James Trafford, Ruben Dias, John Stones, Omar Marmoush, Mateo Kovacic, Nico Williams, Rayan Ait-Nouri, Savinho, Phil Foden

Alineación completa del Brentford vs Manchester City

Brentford también hace dos cambios, incorporando a Kristoffer Ajer y Aaron Hickey en lugar de Sepp van den Berg y Dango Ouattara.

Rico Henry sigue fuera, pero Jordan Henderson y Vitaly Janelt regresan de lesiones al banco.

Once inicial del Brentford: Caoimhin Kelleher, Aaron Hickey, Nathan Collins, Kristoffer Ajer, Michael Kayode, Mathias Jensen, Yehor Yarmoliuk, Mikkel Damsgaard, Keane Lewis-Potter, Igor Thiago

Suplentes del Brentford: Hakon Valdimarsson, Kevin Schade, Sepp van den Berg, Ethan Pinnock, Jordan Henderson, Josh Dasilva, Reiss Nelson, Dango Ouattara, Vitaly Janelt, Kaye Furo

Dónde ver Man City vs Brentford: canal de TV, transmisiones en vivo en línea

El partido comienza a las 17:30 GMT (12:30 ET / 09:30 PT) el sábado, con cobertura en vivo en el Reino Unido en Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League y Sky Sports Ultra.

A través de Now TV, Sky Sports cuesta £14.99 por un día de membresía, £28 al mes por una membresía de 12 meses o £34.99 al mes sin contrato.

Las membresías de Sky Sports incluyen acceso a los 12 canales de Sky Sports en vivo y Sky Sports+, que ofrece transmisiones en vivo y un canal dedicado.

Aquí está la lista completa de los radiodifusores de la Premier League en diferentes territorios.

Estadísticas del Manchester City vs Brentford