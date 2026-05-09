DOJ se mueve para revocar la ciudadanía de 12 personas en medio de un impulso de denaturalización

Los fiscales anunciaron acciones de desnacionalización contra 12 personas a quienes acusan de delitos que van desde crímenes de guerra hasta abuso sexual a menores.

Los fiscales anunciaron acusaciones de desnacionalización contra 12 personas

El Departamento de Justicia se movió para quitar la ciudadanía naturalizada a una docena de personas, una práctica antes rara que la administración Trump ha utilizado cada vez más.

El 8 de mayo, los fiscales federales anunciaron acciones de desnacionalización presentadas en la corte federal contra 12 personas a quienes acusan de delitos que van desde apoyar a grupos terroristas y cometer crímenes de guerra, hasta abuso sexual a menores.

Entre 1990 y 2017, hubo un promedio de 11 casos de desnacionalización por año. En el primer mandato del Presidente Donald Trump, eso aumentó a alrededor de 25 casos anualmente.

Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, los funcionarios federales pueden revocar la designación de ciudadano naturalizado de EE. UU. si no eran elegibles y no cumplían con los requisitos cuando se les otorgó la ciudadanía. Por lo general, esto se basa en que los funcionarios acusan a la persona de fraude, engaño o falsedad de información cuando obtuvieron la ciudadanía.

El proceso de desnacionalización debe ser adjudicado en la corte federal, ya sea como casos criminales o civiles.

“La administración Trump está tomando medidas para corregir estas violaciones flagrantes de nuestro sistema de inmigración”, dijo el Fiscal General Interino Todd Blanche en un comunicado. “Aquellos que ocultaron intencionalmente sus antecedentes penales o se representaron de manera falsa durante el proceso de naturalización enfrentarán el máximo rigor de la ley”.

La desnacionalización en el pasado a menudo ha sido rara, aplicada a personas acusadas de delitos graves y utilizada en personas que representaban amenazas creíbles para la seguridad pública o la seguridad nacional, así como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, según el Centro Legal de Recursos para Inmigrantes.

Los funcionarios de la administración en el segundo mandato de Trump han prometido expandir la desnacionalización. En junio, el Departamento de Justicia emitió un memo para expandir las prioridades de desnacionalización bajo la división civil del departamento.

En una reciente entrevista de CBS News, Blanche, abogado personal de Trump durante la condena penal del presidente en 2024 en una corte penal de Manhattan, defendió el aumento del uso de la desnacionalización. Así como la administración ha priorizado la deportación de personas en el país de manera ilegal, dijo que la administración tiene “las mismas obligaciones para hacer cumplir las leyes cuando se trata de ciudadanos naturalizados” que presuntamente cometieron fraude o hicieron algo indebido para obtener la ciudadanía.

Según datos federales, hay aproximadamente 26 millones de ciudadanos naturalizados hasta 2024. Ese año, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. dijeron que dieron la bienvenida a más de 818.000 nuevos ciudadanos.

Contribuyeron: Lauren Villagran y Mary Walrath-Holdridge

Eduardo Cuevas está basado en la ciudad de Nueva York. Puedes contactarlo por correo electrónico a emcuevas1@usatoday.com o en Signal a emcuevas.01.