El thriller israelí de Apple TV Incondicional se vuelve más absurdo (y entretenido) a medida que avanza: Reseña de TV

A pesar de lo que pueda decir el descargo de responsabilidad obligatorio antes de cada episodio, el thriller israelí “Incondicional”, que se emitió en Keshet 12 en su país de origen el mes pasado antes de llegar a Apple TV en EE. UU., claramente está inspirado en eventos reales. Cuando la joven de 23 años Gali (Talia Lynne Ronn, en su debut en la pantalla) es detenida abruptamente en el aeropuerto de Moscú e acusada de cargos falsos de tráfico de drogas, su caso claramente recuerda a los de detenidos de alto perfil como Brittney Griner, Evan Gershkovich y Naama Issachar, quien al igual que Gali fue arrestada en ruta desde India a Tel Aviv en 2019 antes de recibir un perdón personal de Vladimir Putin en 2020.

Pero a medida que la madre de Gali, Orna (Liraz Chamami), trabaja para liberar a su única hija de la cautividad, “Incondicional” se va alejando cada vez más de la realidad. Eso es en su mayoría para mejor. La serie de ocho episodios, co-creada por Dana Idisis con el escritor Adam Bizanski y dirigida por Johnathan Gurfinkel, tiene como objetivo ser una historia apolítica del amor de un padre por su hijo, anclada en la actuación efectivamente mesurada de Chamami. Es más fácil de lograr cuanto más se aleja la trama de un incidente diplomático que involucra a varias instituciones nacionales y se adentra en un cuento ocasionalmente absurdo, pero absorbente y bien narrado, de individuos en problemas.

“Incondicional” no menciona explícitamente los eventos que han puesto a Israel en los titulares internacionales en los últimos tres años, desde los ataques terroristas del 7 de octubre hasta la guerra en curso con Irán librada en conjunto con Estados Unidos. Sin embargo, las súplicas públicas de Orna de “traer a Gali a casa”, un intento de presionar a su gobierno para que devuelva a su hija a través de un intercambio de prisioneros, evocan instantáneamente un doloroso capítulo reciente en la historia del país, aunque también se inspiran en el caso anterior de Issachar.

La vida real continúa interfiriendo en la búsqueda de Orna a lo largo de la primera mitad de “Incondicional”: la foto de Gali que comparte con los medios para inspirar simpatía la muestra a su hija en uniforme de las FDI durante el servicio militar obligatorio, y las conversaciones con el ministro de exteriores están llenas de menciones a un primer ministro no nombrado y negociaciones con Rusia sobre temas relacionados con Siria. Dori, el ex de Orna (cantante y ex concursante de Eurovisión Amir Haddad), a quien ella acude en busca de ayuda, se da a entender que trabaja para la agencia de seguridad interna Shin Bet. Si estás buscando entretenimiento puro libre de detalles que evocan el espectro de acusaciones en la Corte Penal Internacional, disputas de ataques militares y presuntas violaciones de derechos humanos sin hacer un punto intencional sobre ellos, “Incondicional” hace difícil ese objetivo.

Sin embargo, “Incondicional” entrelaza la escala geopolítica con las luchas íntimas y personales de Orna, que llegan con más precisión. Su esposo y padre de Gali, Benni (Yossi Marshek), está en las etapas avanzadas de la demencia de inicio temprano. En el presente, esto la deja sin un compañero para navegar lo inimaginable, obligada a lidiar en su lugar con sus suegros poco empáticos. Con el tiempo, ha convertido a la divertida y enérgica Orna en una persona apagada cuya pasividad Gali aparentemente ha desafiado. Las dos estaban en India en un viaje madre-hija, con Orna poniendo en pausa sus deberes de cuidado para unirse a la vivaz y extrovertida Gali en sus viajes nómadas por el sudeste asiático. Pero a medida que Orna descubre más sobre las actividades que pusieron a Gali en la mira del régimen ruso, queda claro que la rebelión de Gali se extendió más allá de ir a la otra parte del mundo.

“Incondicional” casi se transforma en un programa diferente una vez que Orna renuncia a la diplomacia convencional y regresa a Rusia con Rita, una espía franca y bromista con una misión clandestina para limpiar el desastre de Gali. Coincidencias improbables y giros absurdos comienzan a acumularse; aparecen agujeros en la trama y son ignorados. Orna descubre una pista en el caso usando una canción guardada en los favoritos de Spotify de Gali, de una banda que casualmente está tocando en Moscú esa noche. Anteriormente había creído que Gali había extendido voluntariamente su servicio militar, Orna descubre que fue realmente dado de baja anticipadamente, luego se involucró en tratos turbios con sus ex camaradas. Esto presumiblemente surgiría una vez que Gali se convirtiera en noticia y los periodistas comenzaran a investigar, pero Orna descubre la verdad por su cuenta.

Este giro hacia lo hiperbólico tiene sus beneficios y desventajas. “Incondicional” ciertamente pierde algo cuando abandona el realismo emocional, aunque Chamami, quien nunca interpreta el pánico de Orna como histeria, sino como confusión tranquila, sigue siendo un ancla constante en todo momento. Sin embargo, también es más fácil para “Incondicional” mantenerse por sí mismo una vez que se libera de parte de la carga que viene con dramatizar un encuentro entre dos naciones en conflicto. Resulta que hay seguridad al otro lado del espejo.

(Los primeros dos episodios de “Incondicional” ahora se están transmitiendo en Apple TV, con los episodios restantes que se emiten semanalmente los viernes.)