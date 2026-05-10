La búsqueda de soldados desaparecidos en Marruecos entra en su segunda semana.

Durante una semana, un elemento militar estadounidense continuará supervisando los esfuerzos de búsqueda y rescate de dos soldados que desaparecieron cerca de la costa marroquí el fin de semana pasado, informó el Ejército. El esfuerzo para encontrarlos continúa después de una semana y después de que el ejercicio a gran escala African Lion 26 finalizara ayer.

“Las operaciones de búsqueda y rescate siguen en curso. Los patrones de búsqueda continúan expandiéndose hacia el oeste en el Atlántico a medida que el modelado de corrientes oceánicas refine la planificación”, dijo un portavoz de la Fuerza de Tareas del Sur de Europa del Ejército en un comunicado a Task & Purpose.

La búsqueda de los dos soldados estadounidenses se ha ampliado hacia el oeste, extendiéndose al Océano Atlántico durante la última semana. La fuerza restante “proporcionará comando y control y continuará con las operaciones de búsqueda y rescate”, según SETAF, que supervisó el ejercicio African Lion. Stars & Stripes fue el primero en informar sobre el contingente estadounidense que permanece en la zona.

(El contenido proporciona información sobre la continua búsqueda de dos soldados estadounidenses desaparecidos cerca de la costa marroquí).

El Comando África de los Estados Unidos anunció que dos miembros del servicio estaban desaparecidos el domingo 3 de mayo. Más tarde se confirmó que eran soldados del Ejército que desaparecieron cerca del Área de Entrenamiento Cap Draa en el suroeste de Marruecos la noche del sábado 2 de mayo después de finalizar el entrenamiento de ese día. CBS News informó que los soldados estaban caminando cerca de acantilados junto al mar y uno de ellos cayó al agua. El segundo saltó para intentar rescatarlo, pero fue golpeado por una ola. Un tercer soldado trató de ayudar a ambos, pero no pudo y regresó a tierra. Los dos fueron declarados desaparecidos y comenzaron las operaciones de búsqueda.

(Se proporciona información detallada sobre las circunstancias de la desaparición de los soldados).

El Ejército no ha identificado a los soldados ni a qué unidad están asignados.

(Se informa sobre la falta de identificación de los soldados desaparecidos).

(Hay información sobre la participación de más de 600 personas en las operaciones de búsqueda, así como sobre el despliegue de aeronaves de la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, así como de aeronaves marroquíes y embarcaciones de Francia y Marruecos).

SETAF no indicó cuántos soldados estadounidenses integrarán el elemento que permanece en la zona.

(Se proporciona información sobre la continuidad de las operaciones de búsqueda y rescate en la región).