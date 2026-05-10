Brote de hantavirus: Oncólogo estadounidense que se convirtió en el médico jefe de facto de un crucero habla con ABC News.

Brote de hantavirus: Oncólogo estadounidense que se convirtió en el médico jefe...

Después de que el médico del crucero MV Hondius contrajera el hantavirus, un médico estadounidense a bordo se puso en acción para ayudar a los pasajeros a navegar por el brote.

El Dr. Stephen Kornfeld, un oncólogo de Bend, Oregón, dijo a ABC News que rápidamente se dio cuenta de que estaba liderando la respuesta a una crisis médica en toda regla a bordo del crucero.

El médico no identificado del barco estaba entre las seis personas a bordo que dieron positivo por el virus. Un pasajero, que tenía un caso probable, murió a bordo.

“No más de 24 horas después de que intervine, todo se intensificó”, dijo Kornfeld. “Uno de los pacientes murió y los otros dos, el médico y otro miembro del personal, estaban empeorando progresivamente, y luego se supo por primera vez del hantavirus”.

El doctor de la nave y una guía de la nave que dieron positivo están aislados en los Países Bajos. Un hombre británico que dio positivo está hospitalizado en Sudáfrica, mientras que un hombre suizo está hospitalizado en Suiza.

Una mujer holandesa que dio positivo falleció el 26 de abril en Sudáfrica, mientras que una mujer alemana que dio positivo falleció el 2 de mayo.

Ninguno de los 17 estadounidenses a bordo del barco ha dado positivo por el virus hasta el sábado por la tarde. El barco tiene previsto llegar a las Islas Canarias el domingo por la mañana, donde los pasajeros desembarcarán y serán repatriados a sus países de origen.

Kornfeld, quien fue a observar aves mientras estaba en el crucero, dijo a ABC News que todo el barco se unió para superar la crisis.

“Había mucha gente ayudando y trabajando, y realmente se sentía como un equipo”, dijo. “Estas personas han empezado a ser mi familia”.

El médico dijo que, aunque se siente “un poco vulnerable”, goza de buena salud.

“Ya han pasado días y nadie presenta síntomas, y sé que muy pronto tendré acceso a una atención médica muy buena. Eso es un alivio”, dijo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. informaron que los estadounidenses serán trasladados a Nebraska para ser evaluados, pero no habrá cuarentena obligatoria.

La Unidad Nacional de Cuarentena en Omaha, Nebraska, está preparada para tratar y observar a esos pacientes.

Respecto a la visita a la unidad, Kornfeld dijo: “Bueno, nunca he observado aves en Nebraska”.