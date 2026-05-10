Primer del NBA Combine: Qué observar y quién podría…

Importante semana para el futuro de la NBA: el proceso previo al draft de 2026 comienza oficialmente el domingo, ya que la semana de combine comienza en Chicago en el Wintrust Arena.

Entre el combine (que comienza el lunes) y el combine de la G League (sábado y domingo), 117 jugadores recibieron invitaciones, con los 30 equipos de la NBA congregándose para evaluar prospectos y llevar a cabo negocios. La lotería del draft del domingo (3 p.m. ET, ABC/ESPN) se cierne sobre la semana, con todas las miradas puestas en los posibles picks del top cinco AJ Dybantsa (BYU), Darryn Peterson (Kansas), Cameron Boozer (Duke) y Caleb Wilson (North Carolina).

Los prospectos pasarán por una serie completa de ejercicios, mediciones, pruebas atléticas, exámenes médicos, entrevistas con equipos y partidos de 5 contra 5, dándoles la oportunidad de destacarse en diferentes escenarios. El combine es también donde la rueda de transacciones de la temporada baja comienza a girar, con equipos y agentes de jugadores todos en un mismo lugar.

ESPN tendrá cobertura completa del combine toda la semana. Aquí tienes un avance de lo que debes observar a medida que comienza la acción, incluyendo jugadores, eventos y mucho más:

Saltar a un tema: Scrimmages importan | Impacto NIL

Observar a Peterson | Cómo se comparan los bases

Prospectos infravalorados | Combine de la G League

Por qué importan los scrimmages

Los partidos de 5 contra 5, que se llevan a cabo el miércoles y jueves, siguen siendo el evento principal del combine, y la oportunidad principal para que los jugadores mejoren su posición y avancen en la lista. La advertencia es que son opcionales, con los mejores prospectos optando por no participar. Cada año, sin falta, algunos jugadores mejoran su estatus al participar.

El año pasado, Yang Hansen y Yanic Konan Niederhauser estuvieron entre los destacados en los scrimmages, Hansen fue seleccionado en la posición 16 en general, y Niederhauser (inicialmente invitado al combine de la G League) fue elegido en la posición 30. Jalen Williams, Brandin Podziemski y Andrew Nembhard están entre los jugadores recientes que tuvieron un impacto duradero al jugar 5 contra 5.

A pesar de la historia documentada de jugadores que ayudan a mejorar su posición en los scrimmages, los agentes suelen ser protectores, si no conservadores, cuando se trata de que sus jugadores participen. En su defensa, puede haber un efecto negativo si un jugador muestra un rendimiento pobre. Bajo el actual CBA, los agentes tienen menos control sobre la participación en elementos obligatorios del proceso previo al draft y del combine, pero aún pueden optar por no participar en 5 contra 5.

No obstante, los equipos de la NBA por lo general respetan las decisiones de los jugadores de competir, y es poco probable que un día, ya sea positivo o negativo, pese más que el cuerpo completo de trabajo de un jugador a medida que los equipos continúan con sus evaluaciones.

El impacto de NIL

La era de NIL ha alterado fundamentalmente el proceso previo al draft, con las universidades ahora capaces de ofrecer a los mejores jugadores paquetes de ganancias que pueden competir con el valor de una selección de primera ronda en la escala del contrato de novato de la NBA. Los proyectados firmes de primera ronda Thomas Haugh (Florida), Braylon Mullins (UConn) y Motiejus Krivas (Arizona) optaron por regresar a la escuela sin hacer pruebas. El guardia Juke Harris (Wake Forest), considerado una selección de final de la primera ronda/principios de la segunda, decidió retirarse del draft la semana pasada y transferirse a Tennessee sin pasar por el proceso.

Las fuerzas del mercado también han reducido drásticamente el número de prospectos basados internacionalmente que exploran el draft, con la gran mayoría de esos jugadores ahora viniendo a los EE.UU. para jugar baloncesto D-I, en lugar de buscar oportunidades de draft y conservación. Solo cuatro prospectos internacionales recibieron invitaciones al combine: Karim Lopez, Luigi Suigo, Sergio de Larrea y Jack Kayil (quien está comprometido para jugar en Gonzaga la próxima temporada), con los dos últimos no se espera que estén en Chicago.

Las fuerzas de mercado continúan dictando la probabilidad de una gran segunda ola de retiradas del draft, con muchos jugadores de universidades destacadas haciendo pruebas y teniendo la opción de regresar a la escuela. El combine les da la oportunidad de obtener comentarios, ya que la fecha límite de retirada de la NCAA para jugadores universitarios todavía falta unas semanas (27 de mayo, 11:59 p.m. ET).

Los jugadores actualmente clasificados en el top 40 de ESPN a los que los equipos de la NBA esperan tener una claridad total incluyen a Koa Peat (Arizona), Allen Graves (Santa Clara, portal de transferencia), Meleek Thomas (Arkansas), Ebuka Okorie (Stanford), Amari Allen (Alabama), Tyler Tanner (Vanderbilt) y Tounde Yessoufou (Baylor).

Otros jugadores universitarios que hacen pruebas incluyen a Flory Bidunga (Kansas, comprometido con Louisville), Malachi Moreno (Kentucky), Billy Richmond III (Arkansas), Matt Able (NC State, comprometido con North Carolina), Andrej Stojakovic (Illinois), John Blackwell (Wisconsin, comprometido con Duke) y Jeremy Fears Jr. (Michigan State).

[Habrán pocas oportunidades reales de seleccionar a Peterson, el No. 2 prospecto de ESPN, en la noche del draft. Sin embargo, este combine seguirá siendo más importante para él que para un jugador del primer nivel típico, y mucho menos para alguien que comenzó el año como mi proyección para ser el pick número 1. Aunque AJ Dybantsa lo ha superado como el favorito para ser la primera selección, Peterson aún debería recibir consideración del equipo que gane la lotería.

Los equipos de la lotería han hecho muchas investigaciones sobre Peterson, que viene de una temporada irregular en Kansas. Su temporada de novato estuvo marcada por un serio problema de calambres que lo impactó física y mentalmente a lo largo de la temporada, junto con un contexto en la cancha no óptimo, una combinación de factores que afectaron su proyección. El combine es la primera oportunidad para los equipos de la NBA de conocerlo mejor en una entrevista y obtener una comprensión más directa de lo que sucedió. Peterson le dijo a Ramona Shelburne de ESPN esta semana que los médicos atribuyeron el problema de calambres al uso de creatina.

Más importante aún, los equipos entre los primeros 15 recibirán acceso a los informes médicos de Peterson, lo que les dará una mejor idea de cualquier problema persistente de la temporada. Un diagnóstico limpio ayudaría a solidificar su candidatura en el puesto No. 2 y dejaría la posibilidad abierta para que él haga su caso en el puesto No. 1.]

[Context: El article aborda el comienzo del proceso previo al draft de la NBA de 2026, que incluye la semana de combine en la que los prospectos realizan múltiples pruebas y participan en entrevistas con equipos de la NBA. Destaca la importancia de los scrimmages, el impacto de la compensación por NIL en las decisiones de los jugadores universitarios y la atención en torno a los bases, prospectos infravalorados y el combine de la G League.]

[Fact Check: Actualmente, no existe una fecha límite definitiva para la retirada del draft en la NCAA. La fecha mencionada en el artículo, el 27 de mayo de 2026, probablemente sea una estimación basada en las fechas anteriores de retirada en temporadas pasadas.]