El S&P 500 extiende racha ganadora a 6 semanas.

Otra excelente semana para las acciones ha concluido. El S&P 500 y el Nasdaq se dispararon el viernes para cerrar la semana en un máximo histórico mientras Wall Street celebraba otra sólida tanda de ganancias y un informe laboral fuerte pero no demasiado fuerte, al mismo tiempo que mantenía la esperanza de poner fin a las hostilidades en el Medio Oriente. La guerra con Irán ha sido un enfoque importante para los inversores desde finales de febrero. Sin embargo, un número abrumador de titulares ha hecho imposible predecir cuál será el próximo paso del conflicto. Informes de medios el miércoles indicaban que Estados Unidos e Irán estaban cerca de un memorando de entendimiento de 14 puntos para poner fin a la guerra. Un día después, ambas partes informaron de intercambios de disparos en el Estrecho de Ormuz, un punto crítico global para el transporte de petróleo. El viernes por la mañana, el Secretario de Estado Marco Rubio dijo: “Deberíamos saber algo hoy” por parte de Irán sobre la última propuesta de paz. Hasta el sábado por la tarde no hubo noticias. El Secretario del Tesoro Scott Bessent ya ha dicho que Irán será un tema en la cumbre de Beijing de la próxima semana entre el presidente Donald Trump y Xi Jinping de China. Durante la semana, el S&P 500 subió un 2,3%, mientras que el Nasdaq ganó un 4,5%. Ambos índices han subido durante seis semanas consecutivas, su racha ganadora más larga desde 2024. Ciertamente ayudó el hecho de que los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos cayeran, lo cual ha sido una combinación alcista para las acciones últimamente. No está claro si el mercado de valores podrá continuar su racha la próxima semana. Mientras tanto, aquí hay tres cosas que impulsaron la acción comercial de la semana pasada. ¿Qué sigue para la Reserva Federal? Los informes económicos mixtos del viernes no detuvieron la racha del mercado. El informe de empleo de abril fue sólido, pero el sentimiento del consumidor siguió siendo extremadamente bajo. Sin embargo, complicaron la próxima decisión de tasas de interés de la Reserva Federal, con el término del mandato del presidente del banco central Jerome Powell el 15 de mayo y la confirmación en el Senado del elegido por Trump para tomar su lugar, Kevin Warsh. El Departamento de Trabajo informó el viernes que las nóminas no agrícolas aumentaron en 115,000 el mes pasado, superando con creces las expectativas moderadas de los economistas de 55,000, pero quedando muy por debajo de los 185,000 empleos creados en un marzo inusualmente fuerte. La tasa de desempleo de abril se mantuvo estable en 4.3%. Esta cifra debilitó el caso para un recorte cercano de tasas debido a la resistencia del mercado laboral. Sin embargo, no cerró completamente la puerta para Warsh, quien ha sido un firme defensor de la reducción de tasas. Jim Cramer argumentó que los segmentos de la economía vinculados a la vivienda y el gasto del consumidor todavía necesitan tasas más bajas. “Sigo creyendo que la economía Whirlpool es en lo que se centrará Warsh”, dijo Jim durante la reunión matutina del viernes, refiriéndose a la disminución de la demanda en las categorías de consumo de gama baja y relacionadas con la vivienda. Las acciones de Whirlpool se desplomaron un 20% esta semana después de que la empresa recortara la guía futura y suspendiera su dividendo de larga duración. La última encuesta de la Universidad de Michigan sobre cómo se sienten los consumidores sobre la economía respaldó la opinión de Jim. Acciones cibernéticas en alza El informe de ganancias trimestrales de un competidor de seguridad cibernética impulsó las tenencias de CrowdStrike y Palo Alto Networks, cuyas acciones subieron aproximadamente un 16% y un 15%, respectivamente, durante la semana. El impulsor fue el proveedor de firewall Fortinet, que elevó su guía de facturación para todo el año. Los inversores vieron el informe de la empresa como un indicador de la salud de nuestros nombres cibernéticos favoritos. En general, ha sido un año turbulento para las acciones cibernéticas. El grupo se ha visto injustamente atrapado en la venta de nombres de software como Salesforce. Wall Street ha enviado el sector a la baja por preocupaciones sobre la interrupción impulsada por la inteligencia artificial. Siempre hemos pensado que una mayor adopción de inteligencia artificial generativa beneficiará en realidad a las empresas de ciberseguridad y nos complace ver que los inversores están empezando a aceptar la idea. Asociación óptica Nuestro mejor rendimiento la semana pasada fue Corning, que se disparó un 18%. La acción realmente despegó el miércoles después de que la empresa compartiera previsiones financieras optimistas y anunciara un gran acuerdo de suministro con Nvidia, que también tuvo una buena semana, subiendo un 8.4%. Durante una presentación del Día del Inversor, Corning proyectó una tasa de ventas anualizada de $20 mil millones al salir de 2026, lo que resultará en una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 15% para las ventas desde el cuarto trimestre de 2023 hasta el cuarto trimestre de 2026. La proyección más optimista de Corning hasta finales de la década apunta a una tasa de ingresos anualizados de $40 mil millones al salir de 2030. Ese mismo día, Corning anunció que abriría tres nuevas plantas de fabricación en EE. UU. para producir tecnologías de fibra óptica con Nvidia. Como parte del acuerdo plurianual, Corning aumentará diez veces la producción de conectividad óptica en Estados Unidos y aumentará la capacidad de producción de fibra en un 50%. Todo ello en un esfuerzo por mantenerse al día con la inmensa demanda de infraestructura de inteligencia artificial. “Estamos viviendo la mayor expansión de infraestructura de la historia de la humanidad”, dijo el CEO de Nvidia, Jensen Huang, en “Mad Money”, un día después de que se conocieran las noticias. El jueves por la noche, Jim también entrevistó al CEO de Corning, Wendell Weeks, quien también elogió la alianza. Weeks también dijo que los acuerdos con dos hipercaladores previamente no nombrados son “mayores” que el pacto de $6 mil millones con Meta Platforms. (Vea aquí la lista completa de las acciones en el Fideicomiso Caritativo de Jim Cramer, incluyendo CRWD, PANW, CRM, GLW, NVDA, META.) 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