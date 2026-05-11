Niall Horan para organizar una fiesta de cena de tamaño de arena en la gira por América del Norte.

Niall Horan ha cumplido su promesa de realizar una gira por América del Norte en apoyo de su próximo álbum, “Dinner Party”. El músico y ex estrella de One Direction ha anunciado una larga travesía que tendrá lugar en la primavera de 2027, comenzando el 17 de marzo en el Grand Casino Arena de St. Paul, Minnesota y finalizando el 29 de mayo en el Rogers Arena de Vancouver. La etapa norteamericana seguirá a la serie de espectáculos de Horan en Irlanda, Europa y el Reino Unido, que están programados para comenzar en septiembre. Las entradas para la gira de Horan en América del Norte en 2027 saldrán a la venta el 15 de mayo a las 10 a.m. hora local. Habrá una preventa para los miembros de Citi del 12 de mayo a las 10 a.m. hora local hasta el 14 de mayo a las 10 p.m. hora local. Una preventa de artistas comenzará el 13 de mayo a las 10 a.m. hora local. Toda la información está disponible en el sitio web de Horan. “Dinner Party” marca el primer álbum nuevo de Horan en tres años, después de “The Show” de 2023. Ha compartido un par de canciones del LP, incluida la pista principal y “Un poco más de tiempo”. En una entrevista reciente con Rolling Stone, Horan reflexionó sobre la naturaleza tranquila y romántica de “Dinner Party” (el título es un pequeño guiño al hecho de que el músico conoció a su novia en una cena que él mismo organizó hace unos seis años). También habló sobre lo significativo que fue su gira de 2024 en apoyo de “The Show”, especialmente después de que la pandemia de Covid-19 lo obligara a cancelar su gira de 2020 por “Heartbreak Weather”. “¡No me di cuenta de cuánta confianza ganaría de esa gira y ese álbum. Definitivamente me tranquilizó”, dijo Horan, agregando: “Lo que es aún más evidente para mí en estos días es que cada persona tiene una historia individual sobre cómo empezaron a escuchar la música, los amigos que hicieron, de dónde sacaron el dinero para comprar la entrada. Eso me sorprende más ahora que nunca”. Fechas de la gira norteamericana de Niall Horan 2027: – 17 de marzo – St. Paul, MN @ Grand Casino Arena – 19 de marzo – Detroit, MI @ Little Caesars Arena – 20 de marzo – Columbus, OH @ Nationwide Arena – 23 de marzo – Chicago, IL @ United Center – 26 de marzo – Indianápolis, IN @ Gainbridge Fieldhouse – 27 de marzo – San Luis, MO @ Enterprise Center – 30 de marzo – Toronto, ON @ Scotiabank Arena – 2 de abril – Montreal, QC @ Bell Centre – 4 de abril – Brooklyn, NY @ Barclays Center – 8 de abril – Baltimore, MD @ CFG Bank Arena – 12 de abril – Boston, MA @ TD Garden – 13 de abril – Hartford, CT @ PeoplesBank Arena – 15 de abril – Raleigh, NC @ Lenovo Center – 17 de abril – Orlando, FL @ Kia Center – 28 de abril – Atlanta, GA @ State Farm Arena – 29 de abril – Nueva Orleans, LA @ Smoothie King Center – 1 de mayo – Houston, TX @ Toyota Center – 2 de mayo – Fort Worth, TX @ Dickies Arena – 14 de mayo – Austin, TX @ Moody Center – 16 de mayo – Denver, CO @ Ball Arena – 18 de mayo – Salt Lake City, UT @ Maverik Center – 20 de mayo – Phoenix, AZ @ Mortgage Matchup Center – 22 de mayo – Los Ángeles, CA @ The Kia Forum – 25 de mayo – San Francisco, CA @ Chase Center – 27 de mayo – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena – 29 de mayo – Vancouver, BC @ Rogers Arena