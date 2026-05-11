La agencia Harry Potter The Blair Partnership muestra apoyo a la fusión Paramount

Neil Blair, fundador de la agencia literaria y de entretenimiento The Blair Partnership, ha expresado su confianza en la fusión entre Paramount y Warner Bros., diciendo a Variety que cree que seguirá “honrando el legado” de “Harry Potter.”

La creadora de “Harry Potter”, J.K. Rowling, quien es una de las clientes más conocidas de The Blair Partnership, ha disfrutado de una relación de décadas con Warner Bros., que incluye numerosas adaptaciones cinematográficas de sus libros, así como videojuegos, productos con licencia, mercancía y atracciones de parques temáticos.

Una nueva reimaginación de la serie de libros de “Harry Potter” está actualmente en producción y está programada para lanzarse en HBO este invierno.

“Estamos emocionados por la asociación propuesta con Paramount Skydance y confiamos en que una vez que se cierre la transacción con Warner Bros. Discovery, la empresa fusionada honrará el legado de las historias de ‘Harry Potter’ de J.K. Rowling mientras mira hacia el futuro”, dijo Blair en un comunicado a Variety.

“En un momento de cambio significativo en la industria del entretenimiento, creemos que la visión a largo plazo y el compromiso de contar historias excepcionales de Paramount Skydance lo posicionan de manera sólida para llevar estas historias a audiencias de todo el mundo en los años venideros.”

Paramount superó a Netflix para adquirir Warner Bros. Discovery a fines de febrero con una oferta de $111 mil millones. Aunque fue aceptada por los accionistas, el acuerdo aún está pendiente de aprobación por parte de los reguladores en EE. UU. y Europa.

Blair no es el único ejecutivo de entretenimiento de alto perfil que respalda la fusión. El director de “Avatar”, James Cameron, quien había expresado públicamente preocupaciones sobre el estudio siendo adquirido por Netflix, ha dicho que cree que Paramount es “la mejor elección” dada su compromiso con los estrenos en cines. Adam Aron, el jefe de AMC, la cadena de cines más grande del mundo, también ha dicho que apoya el acuerdo, citando el “historial de éxito y la pasión por hacer películas” del presidente y CEO de Paramount Skydance, David Ellison.

En una llamada de ganancias esta semana, Ellison reveló que planeaba duplicar la cantidad de películas de la compañía a 30 por año una vez que se concrete la fusión, reiterando que está “firmemente comprometido” con lo cinematográfico.

Liderando la oposición al acuerdo entre Paramount y Warner Bros. está el actor de “Hulk”, Mark Ruffalo. En un artículo de opinión para The New York Times escrito con el director de investigación del American Economic Liberties Project, Matt Stoller, la dupla afirmó que la fusión causaría “muchos perjuicios en Hollywood.” Ruffalo también fue uno de los organizadores detrás de una carta abierta que expresa “nuestra oposición inequívoca” al acuerdo, la cual ha reunido más de 4.000 firmas.

Entre los firmantes se encuentran actores de alto perfil como Florence Pugh, Pedro Pascal y Edward Norton, directores como Yorgos Lanthimos, Sofia Coppola y Denis Villeneuve, así como una serie de actores de fondo, estudiantes y autoproclamados “fanáticos del cine.”