EE.UU, Israel serán responsables ante la comunidad internacional por lo que iniciaron, dice Irán

EE.UU, Israel serán responsables ante la comunidad internacional por lo que iniciaron,...

Nueva Delhi, Con el conflicto de Asia Occidental interrumpiendo las cadenas de suministro globales, un alto funcionario iraní ha dicho que Teherán “no está feliz” de que India y otros países enfrenten sus consecuencias y afirmó que esto fue “causado” por Estados Unidos e Israel.

En una entrevista con India Today, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, también dijo que Estados Unidos e Israel deben ser “responsables” ante la comunidad internacional por “lo que comenzaron y aún continúan”.

Al preguntársele si veía algún fin a este conflicto, ya que países como India están sufriendo debido a su impacto y el estrangulamiento del Estrecho de Ormuz, Baghaei dijo: “Tienes que ver lo que sucedió el 28 de febrero. Antes de eso, el Estrecho de Ormuz estaba abierto y libre para todos los países”.

“Irán se vio obligado a tomar ciertas medidas bajo el derecho internacional, y tengo que enfatizar esto: lo que hizo Irán está permitido bajo el derecho internacional porque tuvimos que enfrentar a agresores, Estados Unidos e Israel, que estaban abusando del suelo de otros estados del Golfo Pérsico para atacar a Irán. Eso fue absolutamente ilegal. Fue un acto de agresión”, acusó durante la entrevista celebrada en Teherán.

“Así que tuvimos que defendernos. Tuvimos que tomar medidas para evitar que estos agresores abusaran de esta vía fluvial para llevar a cabo agresiones militares contra Irán. No fue culpa de Irán”, dijo.

Estados Unidos ha justificado su ataque a Irán afirmando que el programa nuclear de Teherán es una amenaza.

“No estamos felices con lo que está sucediendo en India y otros países, pero esto fue causado por Estados Unidos e Israel. Irán depende de este estrecho más que muchos otros países porque somos un estado costero. Queremos ver seguridad en esta vía fluvial”, dijo Baghaei.

“Pero el problema es que Estados Unidos e Israel iniciaron esta guerra de agresión e infligieron estas consecuencias a toda la economía”, acusó Baghaei, agregando “tienen que rendir cuentas ante la comunidad internacional por lo que comenzaron y aún continúan”.

Este artículo fue generado a partir de un feed de noticias automatizado sin modificaciones en el texto.