El futuro de Marcus Rashford en el Barcelona sigue siendo incierto

Rashford es jugador del Manchester United. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. Cuando el contrato de Casemiro expire el 30 de junio de este año, será el jugador con mayores ingresos del club, y su salario se beneficiará de la devolución del 25% que le habían quitado por no clasificarse para la Liga de Campeones la temporada pasada.

Su acuerdo de préstamo con el Barcelona incluye una opción para hacer la transferencia permanente por 30 millones de euros (25,94 millones de libras esterlinas) si se activa antes del 15 de junio.

Esa es la parte fácil. A partir de ahí empieza a complicarse.

A primera vista, hacer que el acuerdo sea permanente tiene sentido para todas las partes.

A Rashford le ha ido bastante bien; 14 goles y 14 asistencias en 47 apariciones. Fue suficiente para que Thomas Tuchel lo retirara de Inglaterra y, con toda probabilidad, un lugar en el equipo final de 26 hombres para la Copa del Mundo.

Le gusta jugar en el Barcelona y le gustaría quedarse.

Si bien el Barça tiene otros objetivos este verano, ficharía a un jugador por un valor muy inferior al de mercado. Mientras tanto, el Manchester United se lavaría las manos ante alguien que estuvo en el ‘bomb squad’ de Rubén Amorim el verano pasado.

Sin embargo, el Barcelona aparentemente no está dispuesto a ejecutar la transferencia y está tratando de renegociar, potencialmente para fichar a Rashford la próxima temporada con otro contrato de préstamo. United ha indicado que no está preparado para hacer eso.

Es una posición comprensible para el United, que sabe que podría conseguir más por Rashford de otros clubes.

Sin embargo, la postura del United tiene riesgos.

El mes pasado, el entrenador en jefe Michael Carrick dijo que “no se ha decidido nada” sobre Rashford e indicó que estaría dispuesto a trabajar con el jugador de 28 años si regresaba a Old Trafford la próxima temporada y era confirmado como el nuevo jefe.

Sin embargo, el United está decidido a reducir los costes salariales y el propietario minoritario, Sir Jim Ratcliffe, ha hablado anteriormente de tratar de garantizar que los que más ganan estén “en el campo”.

Dado que el club se acerca a un verano en el que intentarán fichar al menos a dos centrocampistas centrales y casi con seguridad al menos dos jugadores más en otras zonas del campo, y también necesitan hablar con el capitán Bruno Fernandes sobre su situación contractual, no les ayuda a la hora de negociar los términos para que alguien con el salario de Rashford siga en el club.