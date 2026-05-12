Microsoft dejará de desarrollar Copilot para la consola Xbox, concluyendo en dispositivos móviles (Resumen de noticias de videojuegos)

La nueva directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, ha confirmado que Microsoft ha detenido el desarrollo de Copilot en consolas y comenzará a “reducir” el uso del servicio de IA para juegos móviles. Sharma se dirigió a X para revelar que Microsoft retirará funciones “que no estén alineadas con hacia donde nos dirigimos”. Copilot Gaming, que aún estaba en fase beta, fue creado para ser “tu compañero personal de juego con Xbox”, que los jugadores podían usar para obtener ayuda en cualquier momento o lugar mientras jugaban a un juego y proporcionar recomendaciones de juego. “Xbox necesita moverse más rápido, profundizar nuestra conexión con la comunidad y abordar la fricción tanto para los jugadores como para los desarrolladores”, dijo Sharma en su publicación. “Hoy, promocionamos a líderes que ayudaron a construir Xbox, al tiempo que traemos nuevas voces para seguir avanzando. Este equilibrio es importante a medida que volvemos a encaminar el negocio. Como parte de este cambio, verán cómo comenzamos a retirar funciones que no están alineadas con hacia dónde nos dirigimos. Comenzaremos a reducir Copilot en móviles y dejaremos de desarrollar Copilot en consolas. Gaming Copilot está disponible actualmente en la aplicación móvil de Xbox, en Game Bar para Windows 11 y en los dispositivos portátiles ROG Xbox Ally. El anuncio siguió a la noticia de que la empresa enfrentaba un importante reordenamiento de sus equipos de tecnología de plataforma, ya que la división de juegos de Microsoft busca reconstruir su posición y lanzar Project Helix, su consola de próxima generación. Consulta más noticias de juegos de esta semana en el resumen a continuación.