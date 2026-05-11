Fundación Comunitaria de Música, un Nuevo Centro Nacional Sin Fines de Lucro, para Ayudar a los Esfuerzos Filantrópicos Impulsados por la Música.

El Music Community Foundation (MCF), una extensión nacional de la Community Foundation of Middle Tennessee, se ha lanzado como un centro sin fines de lucro a nivel nacional con el objetivo de convertirse en una fuerza central en la ayuda a los esfuerzos filantrópicos impulsados por la música.

Durante casi 30 años, la Community Foundation of Middle Tennessee ha crecido hasta formar una red de más de 120 socios de la industria. Ha respaldado esfuerzos filantrópicos de artistas como Trisha Yearwood, Lainey Wilson, Kelsea Ballerini, Lauren Daigle y Chris Stapleton, con causas que van desde el apoyo a organizaciones sin fines de lucro de animales/refugios hasta iniciativas de concienciación sobre la salud mental. Ahora, con el lanzamiento de MCF, a través del cual fluirá el trabajo musical de la Community Foundation of Middle Tennessee, su alcance incluirá los 50 estados y ofrecerá apoyo coordinado para la donación nacional e internacional.

MCF estará liderado por el veterano de la industria musical Rondal Richardson, anteriormente director de filantropía del entretenimiento de la Community Foundation of Middle Tennessee, quien ha sido nombrado director ejecutivo de la organización nacional.

Programa de filantropía del entretenimiento de la Community Foundation of Middle Tennessee ha ofrecido durante mucho tiempo a artistas, managers y otros miembros de la industria herramientas y apoyo de infraestructura para la donación caritativa. Durante casi 30 años, ha generado más de $300 millones en impacto a través de más de 140 fondos benéficos, incluidos $206 millones en nuevas donaciones desde 2018.

“Durante años, la comunidad musical ha sido la primera en presentarse cuando importa”, dijo Richardson en un comunicado. “Este lanzamiento se trata de convertir esa influencia en algo duradero al dar a los artistas y sus equipos una forma más inteligente de construir un impacto real. Hemos pasado décadas ganando confianza y entendiendo qué funciona, y ahora estamos llevando eso hacia adelante en la próxima era de la filantropía impulsada por la música.”

El comité asesor fundador de la Music Community Foundation incluye ejecutivos de empresas como CAA, el Grand Ole Opry, UTA, Red Light Management y WME, así como los artistas Yearwood y Charlie Worsham.

“Desde que me asocié por primera vez con la Fundación durante los conciertos de ayuda por la inundación de 2010, he estado orgullosa de ser parte del trabajo que están haciendo”, dijo Yearwood en un comunicado. “A través del Fondo Dottie’s Yard, hemos podido apoyar organizaciones sin fines de lucro de animales y refugios en los 50 estados durante los últimos cinco años. Este es solo un ejemplo de lo que es posible cuando tienes la estructura adecuada detrás del corazón, y es cómo creas un cambio significativo y duradero en comunidades en todas partes.”

El establecimiento de la MCF coincide con el lanzamiento de un nuevo sitio web, así como con un llamado más amplio para artistas y miembros de la industria que buscan ampliar sus esfuerzos caritativos.