El último álbum de estudio de Dionne Warwick, “DWuets”, programado para el 7 de agosto, se espera que contenga colaboraciones con Cynthia Erivo, John Legend, Kehlani, Mya y Saweetie, entre otros. Warwick ha estado grabando dúos con una amplia variedad de estrellas durante más de 50 años, mucho antes de que se convirtiera en una práctica común.

Prueba de este último punto: “Then Came You”, la colaboración animada de 1974 de Warwick con The Spinners, fue el primer dúo en alcanzar la cima del Billboard Hot 100 de dos actos que habían tenido éxitos anteriores en el Hot 100 desde “Somethin’ Stupid” de Nancy Sinatra y Frank Sinatra en 1967.

Dos canciones de “DWuets” ya han sido lanzadas como sencillos: “Ocean in the Desert”, una colaboración con Erivo, y “Where Is Your Heart”, un dúo con Legend. Legend es un EGOT y Erivo está a solo un Oscar de unirse a él en ese exclusivo club. Obviamente, los esfuerzos innovadores de Warwick, comenzando en 1962 cuando alcanzó su primer éxito en el Hot 100, “Don’t Make Me Over”, ayudaron a que su estatus de superestrella fuera posible.

“Mi madre les abrió camino y ellos rindieron homenaje a uno de los artistas más grandes”, así lo expresó Damon Elliott, manager y hijo de Warwick, en un comunicado que acompañó el lanzamiento de la colaboración con Legend. Elliott produjo “DWuets”, que se presenta como el último álbum de estudio de Warwick. Todas las canciones en “DWuets” fueron escritas por Diane Warren, lo que le da al título un doble significado. El álbum está siendo lanzado a través de Elliott Entertainment en asociación con Vydia, una compañía gamma.

(Contexto: Dionne Warwick ha tenido una larga carrera llena de exitosos dúos que han llegado a las listas de Billboard. A lo largo de los años, ha colaborado con una variedad de artistas destacados en la industria de la música).

(Fact Check: A lo largo de su carrera, Dionne Warwick ha establecido colaboraciones exitosas con una serie de artistas conocidos, lo que la ha llevado a ganar premios y reconocimiento en la industria de la música. Su legado como una de las grandes intérpretes ha sido reconocido a través de sus numerosas contribuciones a la música popular).