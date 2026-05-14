Druski se presenta en la casa de Cardi B con un completo mariachi para invitarla a los Premios BET 2026: Gracias, papacitos

Druski se presenta en la casa de Cardi B con un completo...

Estas estrellas no pueden decir que sus invitaciones a los Premios BET se perdieron en el correo – Druski se asegura de ello.

En una nueva promoción para los Premios BET 2026, el comediante y anfitrión de este año Druski visitó los hogares de algunas de las estrellas más importantes de la cultura para asegurarse personalmente de que estén en la ceremonia. Y, al estilo Druski, el comediante de sketches se aseguró de ser lo más extravagante posible.

“Vamos, John”, dice Druski mientras un confundido John Legend abre su puerta para ver al comediante afuera de su casa con un coro gospel detrás de él. Por supuesto, el ganador de 13 premios Grammy tuvo que preguntarle a Druski qué estaba haciendo allí. “¡Estoy presentando los Premios BET!”

“¡Él es el anfitrión!” ecoa el coro antes de que Druski le informe a Legend que está invitado a “la noche más grande de la cultura”.

A medida que el coro canta que la entrega de premios será el 28 de junio, Legend les dice que suenan bien y baila de regreso a su casa. Con el primer mensaje entregado, Druski pasa a lo siguiente: el actor y músico Jamie Foxx.

Haciendo referencia a la película ganadora del Óscar de Foxx “Django Unchained”, Druski llega al hogar de Foxx en caballo. Druski comparte una vez más que está presentando “la noche más grande de la cultura” y le informa a Foxx que el código de vestimenta es traje negro y corbata.

“Es traje negro y corbata, pero ¿puedes quitarte de mi calle?”, responde Foxx antes de rechazar la invitación de Druski a montar juntos en el caballo hacia los premios.

Con una banda de mariachis respaldándolo, Druski llega a la residencia de Cardi B. Allí, se entera de que Cardi es dominicana, no mexicana. Druski pasa por alto el error cultural y entrega a Cardi su invitación personal y le dice que “saque a las chicas”.

“Tu sabes que voy a traer a las chicas”, responde Cardi antes de agradecer a Druski y a la banda. “¡Gracias, papacitos!”

Con eso, es tiempo de la última invitación de Druski. Abandonando el caballo y los músicos, Druski llega a la casa del comediante Martin Lawrence con un gran letrero de los Premios BET y pirotecnia.

“¿Crees que tengo tiempo para conseguir un traje negro y corbata?”, comienza Lawrence antes de que Druski lo interrumpa encendiendo sus bengalas. Mientras las bengalas arden, los dos gritan “¡28 de junio!” uno al otro antes de que Lawrence se retira a su casa y cierra la puerta a Druski.

Los Premios BET 2026 se transmitirán en vivo el 28 de junio en el Teatro Peacock en Los Ángeles, como aseguró Druski muy claramente. Vea la promoción de la invitación completa a continuación.