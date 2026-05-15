Madonna recluta a Peggy Gou para el alegre remix I Feel So Free

La estrella del pop lanzará su esperado LP, “Confessions II”, el 3 de julio.

Madonna lanzó un remix de su sencillo reciente, “I Feel So Free”, de Peggy Gou. La pista, titulada “I Feel So Free (Peggy Gou Energy Mix)”, infunde a la pegajosa canción con un ambiente aún más emocionante, dándole un ritmo propulsivo de los años 80.

“I Feel So Free” es parte del próximo álbum de Madonna, “Confessions II”, el 15º álbum de estudio de la estrella pop y una continuación de su clásico de 2005 “Confessions on a Dancefloor”. El álbum está programado para ser lanzado el 3 de julio a través de Warner Records. La cantante también compartió recientemente “Bring Your Love”, una colaboración con Sabrina Carpenter, que presentaron en Coachella. Madonna regresará al Festival de Tribeca este verano con un nuevo proyecto cinematográfico relacionado con el LP.

“La gente piensa que la música dance es superficial, pero están equivocados”, dijo Madonna en un comunicado sobre “Confessions II”. “La pista de baile no es solo un lugar, es un umbral: un espacio ritualístico donde el movimiento reemplaza al lenguaje”.

Madonna se presentará como parte del primer espectáculo de medio tiempo en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a BTS y Shakira. El evento del 19 de julio tendrá lugar en el Estadio MetLife en Nueva Jersey y recaudará fondos para el Fondo de Educación FIFA Global Citizen, una iniciativa que trabaja para brindar acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños en todo el mundo.