Matthijs de Ligt: el defensa holandés del Manchester United se perderá el Mundial tras una operación de espalda

El defensa holandés del Manchester United, Matthijs de Ligt, se perderá la Copa del Mundo de 2026 después de aceptar finalmente la derrota en su batalla para evitar una cirugía por un problema de espalda de larga data.

El jugador de 26 años no juega desde la victoria en Crystal Palace el 30 de noviembre.

En ese momento, el entonces entrenador del United, Ruben Amorim, dijo que se trataba de un problema menor y esperaba que el holandés regresara para el partido en casa contra el West Ham cuatro días después.

Esto no sucedió y a pesar de numerosos mensajes optimistas y del actual entrenador Michael Carrick que repetidamente afirmó que el club no estaba pensando en una operación.

Pero el último intento de De Ligt de correr en los campos de entrenamiento de Carrington el mes pasado no ha dado un resultado positivo.

“Matthijs de Ligt ha sido operado con éxito para solucionar una lesión en la espalda”, dijo el United en un comunicado.

“Después de haber trabajado diligentemente durante todo su proceso de rehabilitación, se tomó la decisión de que un procedimiento correctivo era el mejor curso de acción”.

Holanda comienza su campaña en la Copa del Mundo contra Japón el 14 de junio y el United dice que no espera que De Ligt regrese hasta las “primeras etapas de la temporada 2026-27”.

Se entiende que no incluye la pretemporada del conjunto de Old Trafford, que comienza con un viaje a Helsinki para enfrentarse al Wrexham el 18 de julio, aunque es posible que viaje con el resto de la plantilla del United para continuar con su trabajo de rehabilitación.

“Desde noviembre lo he hecho todo, esforzándome en cada sesión y explorando todas las opciones, para volver a hacer lo que amo: jugar al fútbol”, dijo De Ligt.

“Estoy agradecido a todos los que me han apoyado durante un período difícil de mi carrera.

“Sigo tan decidido como siempre a representar al Manchester United y jugar frente a nuestros increíbles seguidores lo antes posible”.