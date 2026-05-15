Etiqueta de Terror Español Noir Hollow se Lanza en Cannes, Presenta la Primera Función con la Estrella de La Casa de Papel Jaime Lorente (EXCLUSIVO)

La nueva productora española de cine de terror Noir Hollow está haciendo su debut internacional en el Pabellón Fantástico del Mercado de Cine de Cannes con el estreno de “House of Atreus”, protagonizada por Jaime Lorente de la fama de “Élite” y “La Casa de Papel” y el veterano actor Antonio Resines (“La cena”, “Los placeres del jardín”, “Mikaela”).

Noir Hollow está liderada por Fede Pajaro y Carlota Amor de Garajonay Productions, quienes establecieron la compañía y se desempeñan como co-CEO y directores creativos.

Descrita como una etiqueta de género “que busca una experiencia sensorial intensa”, la compañía dice que desarrollará proyectos de terror basados en narrativas que impacten directamente a los espectadores. En particular, Noir Hollow favorecerá proyectos que prioricen la atmósfera, la tensión, la escenografía artesanal y el uso de efectos orgánicos como látex, prótesis y sangre artificial.

“Noir Hollow ofrecerá un cine físico, visceral y sensorial, invitando al espectador a viajar de la narrativa a la experiencia, y cuestionando los límites de la corrección política predominante, dando espacio a lo incómodo, lo excesivo y lo perturbador”, declaró la compañía.

De hecho, Noir Hollow tiene como objetivo recuperar “los orígenes del género y la experiencia sensorial a través de la pantalla, en oposición a la fórmula actual, priorizando un cine donde el espectador sea parte de la experiencia”, subrayó.

La etiqueta está marcando su lanzamiento internacional oficial en el Pabellón Fantástico con el estreno de mercado de “House of Atreus.”

Dirigida por David Hebrero (“Y todos quemarán”, “Dulcinea”), la película sigue a Goio, quien regresa a la casa familiar para cuidar a su padre enfermo por una noche. Lo que comienza como una simple reunión pronto se convierte en una pesadilla: secretos familiares, antiguos resentimientos y traumas ocultos vuelven, y la presencia de su hermano, que nunca logró irse, convierte cada habitación en un laberinto de terror y secretos.

“Ubicada en un entorno cerrado e inquietante, ‘House of Atreus’ combina intriga con elementos de horror explícito”, destaca la compañía, añadiendo que la película busca conectar con audiencias del género y atraer a compradores internacionales en busca de propuestas comerciales en el género de terror.

“House of Atreus” se está vendiendo a nivel mundial por Raabta International, recientemente lanzada, como parte de Raabta Pictures, la etiqueta de distribución de Garajonay Producciones.