De DJ Khaled a Kendrick Lamar, aquí está todo el mundo a quien Drake parecía disolver en Iceman

De DJ Khaled a Kendrick Lamar, aquí está todo el mundo a...

El regreso del Dios 6 con tres nuevos álbumes el viernes (15 de mayo).

El 6 de mayo de 2026.

Congela el mundo. Después de ver a sus compañeros pasarse al otro lado y recibir críticas de los fanáticos del rap durante la mayor parte de dos años tras la batalla de Drake con Kendrick Lamar, el Dios 6 tenía mucho que decir.

O como lo puso Drizzy en el tema principal de Iceman, “Make Them Cry”: “Estoy en la cútula cargando réplicas”. Con el peso de Canadá en sus hombros, Drake tenía mucho que sacarse del pecho y el jefe de OVO abordó casi todo y todos en Iceman.

Drake estrenó Iceman durante su transmisión en vivo del episodio cuatro la noche del jueves (14 de mayo), que terminó con el dignatario