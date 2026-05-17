Hannah Einbinder y Jane Schoenbrun serán honradas en el Festival Internacional de Cine de Provincetown (EXCLUSIVO)

Este año, la edición del Festival Internacional de Cine de Provincetown presentará el Premio Next Wave a Jane Schoenbrun y Hannah Einbinder. El honor reconoce a aquellos que tienen voces emocionantes y distintivas, se arriesgan artísticamente y tienen un compromiso apasionado con el cine independiente.

Schoenbrun y Einbinder recibirán el premio el 12 de junio en el Crown & Anchor en Provincetown, Massachusetts. “Jane Schoenbrun y Hannah Einbinder nos recuerdan que contar historias sin miedo y una artesanía honesta pueden remodelar la cultura”, dijo la directora ejecutiva del festival Anne Hubbell. “Audaces, originales y desafiantes, representan el futuro del cine”.

El dúo estará en la ciudad para presentar su nueva película “Teenage Sex and Death at Camp Miasma”, que se proyectará el 11 de junio después de su estreno mundial como la película de apertura en Un Certain Regard en el Festival de Cine de Cannes. Protagonizada por Gillian Anderson, Einbinder, Eva Victor, Sarah Sherman y Jack Haven, la película sigue a la cineasta Kris (Einbinder) a quien se le ha encomendado dirigir un reinicio de las populares películas de terror “Camp Miasma”, una franquicia de terror ficticia inspirada en las películas de terror hypersexualizadas, y muchas veces transfóbicas, de la juventud de Schoenbrun. Mubi lanzará la película el 7 de agosto.

También se anunció que el escritor y director Matt Johnson y el actor Dominic Sessa estarán en conversación el 12 de junio para presentar una primera vista previa de “Tony” de A24, que narra un verano crucial en Provincetown que cambió el rumbo de la vida de Anthony Bourdain. Ambientada durante el verano de 1975, Sessa interpreta a un Bourdain de 19 años que viaja a Provincetown y se adentra en el caótico mundo de una cocina de restaurante.

El actor Marco Calvani regresa al festival el 14 de junio para una conversación después de la proyección de un episodio de la temporada 2 de la serie de Netflix “Las Cuatro Estaciones”.

El Festival Internacional de Cine de Provincetown se llevará a cabo del 10 al 14 de junio.