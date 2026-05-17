Kylie Minogue Confirma Planes de Gira de 40 Aniversario: Probablemente No Debería Decir Esto, Pero Sí

Kylie Minogue ha confirmado accidentalmente que planea hacer una gira para celebrar su 40 aniversario en la música, dejando escapar la noticia en una nueva entrevista sincera antes del estreno de su documental en Netflix.

Hablando con la revista Style de The Sunday Times, la icónica cantante de pop de 57 años fue preguntada si tenía planes de marcar el hito con una gira. “Probablemente no debería decir esto, pero sí, lo estoy”, dijo. Minogue lanzó su carrera pop en 1987, mientras aún protagonizaba la serie de televisión australiana “Neighbours”, con un éxito número 1 en Australia con su cover de “The Loco-Motion”. La gira del 40 aniversario tendría lugar en 2027.

La entrevista llega días antes del estreno de “KYLIE”, una serie documental de tres partes en Netflix que se estrena el 20 de mayo, dirigida por el ganador del Emmy y el BAFTA Michael Harte, el equipo detrás de “BECKHAM”, “WHAM!” y “Still: A Michael J. Fox Movie”, producido por Ventureland de John Battsek.

La serie cuenta con aportaciones de Dannii Minogue, Jason Donovan, Nick Cave y Pete Waterman, basándose en archivos personales, películas caseras y nuevas entrevistas con Minogue misma. El documental cubre el diagnóstico de cáncer de mama de Minogue en 2005 y las pérdidas personales y la atención pública que ha enfrentado a lo largo de cinco décadas en el punto de mira.

Minogue dijo sentir “un nudo de emoción y nervios” sobre el estreno de la serie. “Había mucho que contar. ¿Cómo demonios cuentas la historia?” dijo. “Me han pedido muchas veces hacer un documental en el pasado, pero nunca he hecho nada así antes. ¿Viviré de manera diferente? ¿La gente se relacionará conmigo de manera diferente? Algunas personas nunca han oído hablar de mí.”

También reveló el impacto emocional de escribir una nueva canción original para la secuencia de cierre del documental. “Trabajé muy duro en ello, fue como rodar una piedra cuesta arriba”, dijo. “Pasé tantas horas en soledad, trabajando, trabajando, trabajando.”

En otra parte de la entrevista, Minogue habló sobre sus hábitos actuales de escucha, mencionando a artistas australianos emergentes como Sombr, Wolf Alice y Coldplay, y reveló sus ambiciones de volver a actuar. “Me encantaría hacer un musical, actuar de nuevo, estar en manos de un director que pueda llevarme allí”, dijo.

Minogue ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo a lo largo de una carrera de cinco décadas, con su álbum debut, “Kylie”, lanzado en 1988 y alcanzando el puesto 53 en el Billboard 200 al año siguiente.

Su sencillo de 2001 “Can’t Get You Out of My Head” alcanzó el puesto número 1 en toda Europa y se convirtió en uno de los himnos más duraderos del pop. Su álbum de estudio más reciente, “Tensión”, produjo el éxito viral “Padam Padam” en 2023. “KYLIE” se estrena en Netflix el 20 de mayo.